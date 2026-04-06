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Nacional

Aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene en 70%

Una reciente encuesta nacional reveló que su aprobación se ubicó en 70% durante marzo, mientras que la desaprobación mostró un 29%

  • 06
  • Abril
    2026

Una encuesta realizada por Bloomberg reveló la estabilidad en el respaldo presidencial, mientras la percepción de inseguridad alcanza nivel récord con 79%. 

La aprobación ciudadana a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum se ubicó en 70% durante marzo, con una desaprobación de 29%, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional. 

El nivel de respaldo registró una ligera disminución de dos puntos porcentuales respecto a febrero, cuando alcanzó 72%, en un contexto marcado previamente por el impacto del operativo contra un líder criminal. Pese a esta variación, el apoyo a la mandataria se mantiene en niveles altos. 

En contraste, la percepción de la inseguridad pública como principal problema del país tuvo un repunte significativo, al pasar de 60 a 79% entre febrero y marzo, lo que representa un máximo en la medición.

Este incremento refleja una creciente preocupación ciudadana por la violencia y el crimen. 

Al mismo tiempo, otras problemáticas disminuyeron en la percepción social.

Una de ellas es la corrupción, la cual bajó de 24% en enero a 5% en marzo, mientras que las menciones sobre la economía descendieron de 15% a 10% en el último mes, a pesar del entorno internacional adverso. 

En la evaluación del desempeño gubernamental, las opiniones positivas en materia económica se ubicaron en 53%, frente a 42% negativas.

En seguridad pública, en cambio, predominan las valoraciones desfavorables, con 53%, mientras que la percepción sobre el combate al crimen organizado se mantiene mayoritariamente negativa, con 77% de desaprobación, según la encuesta. 


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