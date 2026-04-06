Wall Street cierra en verde pendiente a guerra en Medio Oriente

Wall Street cerró en verde este lunes, al estar pendiente del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.36% hasta 46,669 unidades

: sube 0.36% hasta 46,669 unidades S&P 500 : sube 0.44% hasta 6,611 unidades

: sube 0.44% hasta 6,611 unidades Nasdaq: sube 0.54% hasta 21,994 unidades

Según el medio estadounidense Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Antes de la comparecencia, Trump afirmó a un grupo de periodistas que la propuesta de paz presentada por Teherán es "significativa" pero que "no es suficientemente buena".

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En otros mercados, el oro subía 0.03%, hasta los $4,681 dólares la onza; y la plata ganaba 0.22%, $73.08 dólares la onza.

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