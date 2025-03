México, entre los 10 países más felices del mundo en 2025

Por primera vez, México se posicionó como uno de los 10 países más felices del mundo, según el World Happiness Report 2025, presentado este jueves 20 de marzo en el Día Internacional de la Felicidad.

El ranking es elaborado por el Centro de Investigación en Bienestar de Oxford y la ONU, y se basa en encuestas globales sobre calidad de vida.

Los 10 países más felices del mundo en 2025:

NEW: People are much kinder than we expect, according to findings published today (20 March) in World Happiness Report 2025.



Read more 👉 https://t.co/nHAXKAFAab pic.twitter.com/irEOY1W50T