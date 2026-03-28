Malinin conquista en Praga su tercer oro mundial consecutivo

El patinador estadounidense Ilia Malinin se consagró este sábado campeón mundial por tercera vez consecutiva tras una destacada actuación en el programa libre del Mundial de patinaje artístico celebrado en Praga.

Malinin, de 21 años, reafirmó el liderato que ya había conseguido en el programa corto con una presentación sólida y de alto nivel técnico, logrando una puntuación de 218.11 en el libre para un total de 329.40 puntos.

Aunque quedó por debajo de su marca personal de 333.81, su actuación fue suficiente para asegurar el oro y consolidar su dominio en la disciplina.

Revancha tras los Juegos Olímpicos

El título también representa una reivindicación personal para el patinador originario de Fairfax, Virginia, quien había sufrido un tropiezo reciente en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

En aquella competencia, pese a liderar el programa corto, falló en cinco de los siete saltos cuádruples previstos en su rutina libre, lo que le impidió subir a lo más alto del podio.

El podio en Praga lo completaron los japoneses Yuma Kagiyama, quien obtuvo la medalla de plata con 306.67 puntos, y Shun Sato, que se quedó con el bronce al sumar 288.54 unidades.

Ambos patinadores lograron remontar posiciones respecto al programa corto, desde el sexto y cuarto lugar, respectivamente, para repetir presencia en el podio, tal como lo hicieron en la cita olímpica.

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