México ha entregado a EUA un total de 55 narcotraficantes

El gobierno mexicano ha logrado trasladar a Estados Unidos a un total de 55 narcotraficantes, una cifra histórica sin precedentes en la historia del país.

El primer gran grupo fue extraditado en febrero de este año e incluyó a 29 capos, entre ellos Caro Quintero, “El Z40”, “El Viceroy” y varios operadores de alto nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Como se recordará tras pisar territorio estadounidense esposado y fuertemente custodiado, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) celebró el traslado de Rafael Caro Quintero "El Narco de Narcos", líder y fundador del Cártel de Guadalajara, a quien se le atribuye el asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena.

"Hoy enviamos un mensaje a todos los líderes de los cárteles, a todos los traficantes, a todos los criminales que envenenan nuestras comunidades: Tendrá que rendir cuentas. No importa cuánto tarde, no importa lo lejos que huya, la justicia los encontrará", aseveró.

El 28 de febrero pasado, Caro Quintero se declaró "no culpable" de crimen organizado y tráfico de drogas ante la justicia de Estados Unidos.

En esta segunda entrega masiva de narcotraficantes, 26 personas que estaban en prisión por vínculos con organizaciones criminales de tráfico de drogas fueron extraditadas a Estados Unidos este martes 12 de agosto.

Así lo confirmaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en una tarjeta emitida la tarde de este 12 de agosto.

En un breve comunicado conjunto, las autoridades apuntaron que todas las personas contaban con orden de extradición a Estados Unidos; no obstante, no se detalla quiénes son las personas trasladadas a EUA.

En el grupo figuran líderes y operadores del Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Noreste —antes Los Zetas—, señalados por su participación en el tráfico masivo de cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína, así como por secuestros, homicidios y lavado de dinero. Las autoridades mexicanas han indicado que la entrega se da bajo el compromiso de Estados Unidos de no solicitar para ellos la pena de muerte.

¿Quiénes están siendo juzgados en EUA?

Los primeros 29:

Rafael Caro Quintero “El Narco de Narcos”

Miguel Ángel Treviño “El Z40”

Omar Treviño Morales “El Z42”

Vicente Carrillo Fuentes “Viceroy”

Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana”

José Ángel Canobbio Inzunza “El Güerito”

Norberto Valencia González “Socialitos”

Lucio Hernández Lechuga “El Lucky”

José Alberto García Vilano “La Kena”

Evaristo Cruz Sánchez “El Vaquero”

Itiel Palacios García “Compa Playa”

José Jesús Méndez Vargas “El Chango”

Erick Valencia Salazar “El 85”

Alfredo Rangel Buendía “Chicles”

Rodolfo López Ibarra “El Nito”

Carlos Algredo Vázquez:

Carlos Alberto Monsiváis Treviño “La Bola”

Jesús Humberto Limón López “Chubeto”.

José Guadalupe Tapia Quintero “Lupe”

Inés Enrique Torres Acosta “El Kiki”

José Bibiano Cabrera Cabrera “El Durango”

Héctor Eduardo Infante

José Rodolfo Villareal Hernández “El Gato”

Los siguientes 26:

Enrique Arballo Talamantes, “Junior” Benito Barrios Maldonado, “Comandante” Francisco Conde Chávez José Baldomero Fernández Beltrán, “El 8” y/o “Mero” Ismael Enrique Fernández Vázquez Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Gordo” y/o “Mostachón” Luis Raúl Castro Valenzuela, “Chacho” Leobardo García Corrales, “Leo” Anton Petrov Kulkin Roberto Omar López, “Shrek” José Antonio Vivanco Hernández Servando Gómez Martínez, “La Tuta” Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200” Martín Zazueta Pérez y/o Mario Alexander Gámez Cuevas, “Piyi” Abigael González Valencia, “El Cuini” José Francisco Mendoza Gómez, “Yiyo” Hernán Domingo Ojeda López, “Mero Mero” Daniel Pérez Rojas, “Cachetes” David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado” Mauro Alberto Núñez Ojeda, “Jando” Jesús Guzmán Castro, “Chuy” y/o “Narizón” Juan Carlos Félix Gastelum, “Chavo Félix” Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito” Roberto Salazar Toledo, “Gordo Junior” Abdul Karim Conteh José Carlos Guzmán Bernal

Comentarios