México no aceptará participación de fuerzas militares de EUA: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México afirmó este viernes que no aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses en su territorio, en respuesta a declaraciones del presidente Donald Trump sobre el envío de tropas para combatir cárteles del narcotráfico en América Latina.

La SRE enfatizó que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de ambos países, con principios de confianza mutua, responsabilidad compartida e igualdad soberana.

Aseguró que, México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para abordar las causas estructurales de la violencia y promover la paz con justicia, y continuará trabajando con Estados Unidos en el combate al tráfico ilícito de drogas y armas, pero sin permitir intervención militar extranjera.

⁠”México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos. En particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia (…) desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía”, agregó.

Y finalizó subrayando que “México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio”.

Anteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum también descartó cualquier posibilidad de una invasión militar estadounidense, subrayando que las agencias de Estados Unidos en México están estrictamente reguladas.

