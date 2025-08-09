Cerrar X
14021021000646_Test_Photo_N_6548922435
Nacional

México no aceptará participación de fuerzas militares de EUA: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó este viernes que no aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses en su territorio

  • 09
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México afirmó este viernes que no aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses en su territorio, en respuesta a declaraciones del presidente Donald Trump sobre el envío de tropas para combatir cárteles del narcotráfico en América Latina.

La SRE enfatizó que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de ambos países, con principios de confianza mutua, responsabilidad compartida e igualdad soberana.

Aseguró que, México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para abordar las causas estructurales de la violencia y promover la paz con justicia, y continuará trabajando con Estados Unidos en el combate al tráfico ilícito de drogas y armas, pero sin permitir intervención militar extranjera.

⁠”México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos. En particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia (…) desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía”, agregó.

Y finalizó subrayando que  “México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio”.

Anteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum también descartó cualquier posibilidad de una invasión militar estadounidense, subrayando que las agencias de Estados Unidos en México están estrictamente reguladas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25215347673336_5a83f39ef4
Papa pide a gobernantes no ignorar 'el deseo universal de paz'
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T090357_377_34176a0b25
Periodistas ofrecen disculpa pública a Layda Sansores
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_10_T084907_538_9e5283aaec
Renunció el director del DIF municipal por el caso Fernandito
publicidad

Últimas Noticias

b8cd089a_7f65_4c75_bb4f_891245bd3771_15e211c603
Feminicidio en Villa Florida deja marcada a una comunidad
6c5c4ef9_6fa3_41ec_a674_a5cde9eb7505_7a414e852b
Hallan sin vida a hombre en colonia Campestre ITAVU de Reynosa
AP_25215347673336_5a83f39ef4
Papa pide a gobernantes no ignorar 'el deseo universal de paz'
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×