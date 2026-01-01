Podcast
AP_26001830872995_228b441eae
Internacional

Jair Bolsonaro sale del hospital y vuelve a la cárcel en Brasilia

El expresidente salió de un hospital tras una operación por una hernia doble y tras su salida fue llevado a la sede de la policía federal

  • 01
  • Enero
    2026

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió este jueves de un hospital donde se encontraba internado después de haber sido operado debido a una hernia doble.

Sin embargo, tras su salida fue llevado a la sede de la policía federal del país, donde cumple una condena de 27 años de cárcel después de intentar un golpe de Estado con el objetivo de mantenerse en su cargo.

El Hospital DF Star confirmó que Bolsonaro fue dado de alta después de algunos otros procedimientos médicos menores tras la cirugía por doble hernia, la cual se llevó a cabo sin complicaciones.

La operación de quien fuera el presidente de Brasil de 2019 a 2022 en un hospital fue aprobada por el Supremo Tribunal Federal del país.

Fue el juez Alexandre de Moraes, quien sentenció a Bolsonaro a prisión y quien le negó su solicitud de estar en arresto domiciliario después de que saliera del hospital.

Bolsonaro se ha sometido a varios otros procedimientos médicos desde que fue apuñalado en el abdomen durante un mitin de campaña en 2018.

Actualmente, el exmandatario no tiene contacto con los pocos otros reclusos en la sede de la policía federal en Brasilia, donde está detenido en una habitación de 12 metros cuadrados, la cual tiene una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio.


