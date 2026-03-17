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México puede recibir partidos de Irán en el Mundial: Presidencia

México considera viable albergar partidos de Irán en el Mundial 2026 ante problemas para jugar en Estados Unidos. La decisión final será de la FIFA

  • 17
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país está en condiciones de recibir los partidos de la selección de Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante las complicaciones que enfrenta el equipo asiático para jugar en Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que la propuesta ya está siendo analizada por el organismo rector del fútbol internacional.

“Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible… sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, declaró.

Lee la nota completa: Irán propone disputar sus partidos del mundial 2026 en México

Problemas logísticos y tensiones políticas

La posibilidad surge luego de que la Federación de Fútbol de Irán iniciara gestiones para trasladar sus partidos fuera de territorio estadounidense, debido a dificultades con la emisión de visas y condiciones logísticas.

Según autoridades iraníes, la actual situación internacional complica su participación en sedes de Estados Unidos, pese a que el torneo será organizado de forma conjunta con México y Canadá.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán es “bienvenido”, pero sugirió que no participe “por su propia seguridad”, tras el aumento de tensiones en Medio Oriente.

Te puede interesar: Trump sugiere a Irán no acudir al Mundial por su propia seguridad

México, opción sobre la mesa

Ante este escenario, México aparece como alternativa viable para albergar los encuentros del grupo G, donde también compiten selecciones como Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Sheinbaum dejó claro que el país mantiene relaciones diplomáticas abiertas y que está dispuesto a colaborar.

“México tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría”, puntualizó.

Decisión final será de la FIFA

Cabe señalar que la eventual reubicación de partidos dependerá de la FIFA, que deberá evaluar aspectos logísticos, de seguridad y organización del torneo.

Irán tenía programados sus primeros encuentros en ciudades como Inglewood, California, Seattle, y Washington, pero el contexto político ha puesto en duda esas sedes.


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