Cae ‘La Guasona’, operadora clave de la Unión Tepito

Autoridades de la Ciudad de México lograron la detención de Adriana “N”, alias “La Guasona”, presunta operadora del grupo criminal La Unión Tepito y considerada objetivo prioritario.

En el operativo también fueron capturados Rommel “N”, alias “Rommi”, identificado como familiar de Roberto “N”, alias “El Betito”, así como otras dos personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la acción se realizó en coordinación con fuerzas federales mediante trabajos de inteligencia y cateos simultáneos.

Las investigaciones ubicaron a “La Guasona” en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente realizaba labores de recolección de dinero derivado de la venta de droga.

Durante una intervención en la calle Saturno, los agentes sorprendieron a la mujer intercambiando bolsas con otro sujeto, lo que derivó en una revisión preventiva.

En el lugar fueron aseguradas aproximadamente mil dosis de cocaína, envoltorios de crystal, mariguana, un arma de fuego, cartuchos útiles, básculas y teléfonos celulares.

Cateos y más detenciones

Tras ampliar las investigaciones, autoridades obtuvieron órdenes judiciales para catear dos inmuebles en las colonias Guerrero y Buenavista.

En estos puntos se logró la detención de dos personas más, así como el decomiso de cientos de dosis adicionales de droga, armamento, cartuchos, un chaleco balístico y equipo de comunicación.

El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y dará seguimiento a las indagatorias.

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