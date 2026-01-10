Podcast
Nacional

México reduce 57% los casos activos de gusano barrenador

El CNA destacó una reducción del 57% en los casos activos de gusano barrenador y aseguró que la plaga sigue contenida en el sur-sureste del país

  • 10
  • Enero
    2026

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) destacó este viernes los resultados “contundentes” de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para combatir el brote del gusano barrenador del ganado, al registrar una reducción del 57% en los casos activos entre el 10 de diciembre y el 7 de enero.

De acuerdo con el organismo, los registros activos pasaron de 1,145 a 492, lo que refleja avances significativos en el control de una de las plagas con mayor impacto sanitario y económico para el sector ganadero nacional.

Reconocimiento a la estrategia sanitaria

En un comunicado, el CNA reconoció la capacidad técnica y operativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encargado de la atención del brote.

El organismo subrayó que más del 95% de los casos se mantienen contenidos en la región Sur-Sureste, sin afectar las zonas exportadoras de ganado, consideradas estratégicas para el comercio exterior mexicano.

Casos aislados fuera del sur-sureste

El Consejo señaló que los casos detectados en otras entidades del país han sido aislados de inmediato, mediante la aplicación de protocolos sanitarios, lo que ha permitido evitar una propagación mayor.

EH UNA FOTO - 2026-01-10T093346.519.jpg

Estos resultados, explicó el CNA, derivan de una estrategia integral que incluye controles de movilización, tratamientos sanitarios conforme a estándares internacionales, capacitación a productores y una estrecha coordinación binacional.

Protección de la frontera y el comercio

El CNA destacó que los estados del norte del país reforzaron sus medidas sanitarias para proteger la frontera y garantizar la integridad del ganado destinado a exportación, en un contexto de alta sensibilidad para el intercambio comercial con Estados Unidos.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, organizaciones ganaderas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), aunque consideró necesario fortalecer el respaldo a Senasica con mayores recursos humanos y financieros.

Pese a los avances, datos oficiales de Senasica y de la Secretaría de Agricultura indican que México registró un aumento de 118 casos acumulados entre la primera y segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13,217 a 13,335, concentrados principalmente en el sur-sureste.

El CNA expresó su confianza en que se concrete pronto la habilitación de la planta de reproducción de moscas estériles, una herramienta clave para avanzar de manera decisiva hacia la erradicación del gusano barrenador, una de las plagas más graves para la ganadería mexicana.


Comentarios

