Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas

Autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron las acciones de vigilancia sanitaria, en la zona sur de Tamaulipas, particularmente en las inmediaciones del Ejido Llano Grande, en el municipio de Altamira, área colindante con el estado de Veracruz, en las márgenes del río Tamesí, con el objetivo de prevenir y detectar oportunamente posibles nuevos brotes del gusano barrenador.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, informó que actualmente se despliegan entre nueve y diez brigadas integradas por personal municipal, estatal y federal, las cuales iniciaron recorridos desde la zona de Champayán hacia diversas comunidades aledañas al río.

"Estamos hablando de aproximadamente 25 a 30 personas por parte del Ayuntamiento, en coordinación con autoridades estatales y federales como Senasica y la Secretaría de Desarrollo Rural; es una medida preventiva derivada de un caso positivo registrado días atrás; hasta el momento no se han detectado nuevos indicios".

Subrayó que el operativo busca establecer un cerco sanitario para evitar la propagación de la plaga hacia otros municipios, así como reducir riesgos para el ganado, las mascotas e incluso las personas.

En ese sentido, hizo un llamado al sector ganadero para que reporte de inmediato cualquier caso sospechoso.

"Pedimos a los compañeros ganaderos que, si detectan alguna situación anormal en el ganado, como presencia de larvas o heridas sospechosas, lo informen de inmediato a las autoridades que estarán recorriendo las comunidades".

Explicó que existe coordinación permanente con el gobierno de Veracruz y que, a través de Senasica, las acciones no se limitan a Altamira, sino que abarcan prácticamente todo Tamaulipas y zonas limítrofes con Veracruz y San Luis Potosí.

Advirtió que el gusano barrenador también puede afectar a mascotas como perros y gatos, por lo que recomendó a la población acudir con médicos veterinarios de confianza ante cualquier síntoma sospechoso.

Dentro de las brigadas también participan autoridades portuarias, sanitarias y de control cuarentenario, con el fin de prevenir prácticas como el tráfico ilegal de carne y reforzar la vigilancia zoosanitaria en la región.

