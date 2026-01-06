Confirman primer caso de gusano barrenador en Michoacán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán confirmó el primer caso aislado de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en la entidad, detectado en el municipio de Madero, específicamente en la comunidad de El Gatal.

La incidencia fue notificada por un médico veterinario zootecnista y confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El ejemplar afectado es un toro descornado que presentó miasis, una infestación provocada por larvas de la mosca.

De acuerdo con las autoridades, el animal se encuentra bajo tratamiento veterinario y estricta vigilancia médica, sin que hasta el momento se hayan detectado más casos en la zona.

Inspección sanitaria

Tras la confirmación, personal de Senasica y de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA) inspeccionó 509 bovinos, así como equinos, cerdos y animales domésticos, sin hallar presencia de larvas ni de moscas adultas del gusano barrenador en otros municipios.

El Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) desplegó personal técnico especializado para intensificar la vigilancia epidemiológica, realizar rastreos sanitarios y atender cualquier caso sospechoso en coordinación con autoridades estatales y federales.

Asimismo, se llevan a cabo reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales, además del fortalecimiento de puntos de verificación y monitoreo en la región.

Las autoridades exhortaron a los ganaderos a revisar constantemente a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar de forma oportuna cualquier sospecha de infestación, a fin de evitar la propagación de esta plaga en el estado.

