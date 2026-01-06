Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2026_01_06_T133105_966_0cbba919fd
Nacional

Confirman primer caso de gusano barrenador en Michoacán

Autoridades sanitarias confirmaron un caso aislado de gusano barrenador del ganado en Madero, Michoacán; refuerzan vigilancia para evitar su propagación

  • 06
  • Enero
    2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán confirmó el primer caso aislado de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en la entidad, detectado en el municipio de Madero, específicamente en la comunidad de El Gatal.

La incidencia fue notificada por un médico veterinario zootecnista y confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El ejemplar afectado es un toro descornado que presentó miasis, una infestación provocada por larvas de la mosca.

gusano-barrenador-27112024.jpg

De acuerdo con las autoridades, el animal se encuentra bajo tratamiento veterinario y estricta vigilancia médica, sin que hasta el momento se hayan detectado más casos en la zona.

Inspección sanitaria

Tras la confirmación, personal de Senasica y de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA) inspeccionó 509 bovinos, así como equinos, cerdos y animales domésticos, sin hallar presencia de larvas ni de moscas adultas del gusano barrenador en otros municipios.

El Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) desplegó personal técnico especializado para intensificar la vigilancia epidemiológica, realizar rastreos sanitarios y atender cualquier caso sospechoso en coordinación con autoridades estatales y federales.

ganado-bovino-scaled.jpg

Asimismo, se llevan a cabo reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales, además del fortalecimiento de puntos de verificación y monitoreo en la región.

Las autoridades exhortaron a los ganaderos a revisar constantemente a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar de forma oportuna cualquier sospecha de infestación, a fin de evitar la propagación de esta plaga en el estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_FZ_4z9_WAA_Av_M_6_79f61f2f35
Caen 12 presuntos delincuentes en operativos en Michoacán
escena_nicole_kidman_keith_urban_d0ca7e0a9e
Nicole Kidman y Keith Urban acuerdan su divorcio
gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

barcelona_vs_bilbao_2026_f5a1a63496
Barcelona golea al Athletic de Bilbao en la Supercopa de España
antidumping_mexico_eua_2026_4abe167f9e
Arranca México investigación antidumping contra manzanas de EUA
carrera_5_k_tamaulipas_a9566f6894
"Pequeños Héroes 2026": Reynosa corre por niños con cáncer
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×