Revelan nombres de los 26 miembros del CJNG extraditados a EUA

Después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmara que un total de 26 personas que se encontraban en centros penitenciarios del país fueran trasladadas a Estados Unidos, se revelaron sus identidades.

De entre los extraditados a Estados Unidos, se encuentra Juan Carlos “N”, conocido como “El Chavo Félix”, quien fue detenido en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y trasladado al penal de El Altiplano por presuntos vínculos con uno de los mencionados grupos delictivos.

Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que publicó las identidades de los detenidos, en donde destacaron los siguientes nombres con vínculos en actividades ilegales en Sinaloa.

Kevin Gil Acosta y Martin Zazueta Pérez

Leobardo García Corrales

Luis Raúl Castro Valenzuela (alias “Chacho")

Juan Carlos Félix Gastelum (alias “El Chavo Félix")

Félix Gastélum, mantiene relacion politica con Ismael "El Mayo" Zambada, pues es su yerno, además mantenia el liderazgo de la faccion de "Los Mayos", la cual operaba dentro del Cártel de Sinaloa.

A “El Chavo Félix" se le acusa de operar laboratorios de producción de metanfetamina en las montañas de la Sierra Madre en Sinaloa y Durango.

Lista completa de los reos extraditados

1. Enrique Arballo Talamantes, “Junior”

2. Benito Barrios Maldonado, “Comandante”

3. Francisco Conde Chávez

4. José Baldomero Fernández Beltrán, “El 8” y/o “Mero”

5. Ismael Enrique Fernández Vázquez

6. Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Gordo” y/o “Mostachón”

7. Luis Raúl Castro Valenzuela, “Chacho”

8. Leobardo García Corrales, “Leo”

9. Anton Petrov Kulkin

10. Roberto Omar López, “Shrek”

11. José Antonio Vivanco Hernández

12. Servando Gómez Martínez, “La Tuta”

13. Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”

14. Martín Zazueta Pérez y/o Mario Alexander Gámez Cuevas, “Piyi”

15. Abigael González Valencia, “El Cuini”

16. José Francisco Mendoza Gómez, “Yiyo”

17. Hernán Domingo Ojeda López, “Mero Mero”

18. Daniel Pérez Rojas, “Cachetes”

19. David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”

20. Mauro Alberto Núñez Ojeda, “Jando”

21. Jesús Guzmán Castro, “Chuy” y/o “Narizón”

22. Juan Carlos Félix Gastelum, “Chavo Félix”

23. Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”

24. Roberto Salazar Toledo, “Gordo Junior”

25. Abdul Karim Conteh

26. José Carlos Guzmán Berna

Dentro del comunicado de la SSPC donde se reveló la extradición de los reos, se mencionó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometió a no imponerles pena de muerte.

Comentarios