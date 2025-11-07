México y Francia resaltan alianza comercial y cultural

La presidenta Claudia Sheinbaum se presentó junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron para llevar a cabo la conferencia conjunta correspondiente tras entablar una reunión bilateral en las instalaciones del Palacio de Gobierno durante la mañana de este viernes.

Al tomar la palabra, el presidente Macron inició con su participación agradeciendo a Sheinbaum por su disposición para entablar dicho diálogo bilateral.

Francia a disposición de establecer acciones conjuntas contra el cambio climático

El mandatario expresó la solidaridad de Francia que devastaron al menos cinco entidades del territorio mexicano.

"Francia expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y también brindamos nuestro apoyo al pueblo mexicano durante estos difíciles momentos." expresó el mandatario.

Macron destacó los valores compartidos, así como los dos siglos que se cumplirán el siguiente año de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

"Iniciamos hoy un nuevo capítulo de nuestra alianza estratégica, que ya es intensa y queremos que sea todavía más global y más concreta."

En el marco de este bicentenario, se comprometió a llevar a cabo iniciativas comunes tales como el encuadre y su lucha contra el cambio climático. Afirmó que buscarán acelerar la adaptación para hacer frente a los fenómenos climáticos, así como las acciones que se lleven en conjunto para proteger las aguas de altamar y la biodiversidad.

Destaca Francia lucha por la igualdad de mujeres

El presidente de Francia felicitó a la mandataria federal por participar en el evento feminista establecido en París, al aportar su impulso por la iniciativa, así como la consolidación de la alianza comercial.

"700 empresas francesas generan 180,000 empleos directos"

En materia comercial, Emmanuel Macron afirmó que las 700 empresas francesas que se establecieron en el territorio mexicano generaron alrededor de 180,000 empleos directos y 700,000.

"Son el primer empleador del país en el sector de aeronaútica. Nuestras empresas continuarán invirtiendo y creando empleos en México, en particular en los sectores elegidos como una prioridad en México, como la energía, los transportes ferroviario, el aeronaútico, la economía circular, la transición justa, la salud y la innovación". detalló el mandatario.

Es por ello, que se reactivó el Consejo Estratégico Franco-mexicano, a la cual definió como:

"Una instancia de diálogo que ha dado sus frutos para acercar a nuestros dos países y que permitirá aumentar nuestros intercambios económicos, que alcanzaron en 2024 los 6,800 millones de euros.

Aseguró que con estos resultados, ambos gobiernos consolidarán el marco bilateral, la relación económica y dar todavía más visibilidad a los inversionistas, con el fin de aliarse con la Unión Europea.

Francia abierto a intercambio cultural

Con respecto a los códices, el mandatario francés informó que ambos se pondrán en contacto con las respectivas autoridades para que el Códice de Azcatitlan se presente en México, con motivo de las ceremonias del bicentenario de la alianza.

Confirmó que vendrá la comedia francesa en 2026 como parte del intercambio cultural bilateral para organizar diversos eventos que rendirán homenaje a los artistas de ambas naciones.

"Tenemos una alianza científica y técnica. Vamos a consolidar la capacitación en muchos ámbitos [...] Todos tienen el mismo deseo, construir entre nuestros dos países una alianza todavía más robusta, más duradera" explicó Macron.

Claudia Sheinbaum destaca la reunión bilateral

La presidenta de México calificó como fructíferas las reuniones establecidas con su homólogo

"Su presencia en nuestra tierra es símbolo del respeto mutuo, del diálogo entre culturas y de la amistad profunda que une nuestros pueblos y naciones".

Destacó que más allá de los aspectos mencionados, también se dialogó sobre el intercambio académico de estudiantes entre ambas naciones, áreas del desarrollo tecnológico y de innovación digital.

México y Francia exhibirán los códices en sus respectivas naciones, debido a que son fundamentales porque representan la memoria viva de la historia y la raíz de la identidad.

"Con ello, se reafirma ante el mundo, que cada rasgo, cada signo, que somos herederos de una civilización o civilizaciones que florecieron mucho antes de la modernidad Occidental y que hoy dialoga con ella en condiciones de igualdad, de respeto y cooperación" exclamó la mandataria federal.

Agradeció al Gobierno de Francia por la relación y su apertura al intercambio cultural.

"Coincidimos en la necesidad de igualdad de las mujeres"

La mandataria federal afirmó que comparte con Francia, la diplomacia feminista para llevar los derechos de las mujeres a cualquier ámbito internacional.

"Es parte de la agenda de México y Francia. No solamente compartimos estos principios, sino que los llevamos al mundo entero" explicó.

Por su parte, Macron afirmó que la agenda compartida es muy completa con el fin de combatir las "guerras sexistas" en todo el planeta para consolidar el derecho de las mujeres. Además, aportará programas de acción para aquellas activistas que defienden la libertad.

Previo a reunión bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en el patio del Palacio Nacional a su homólogo francés, Emmanuel Macron para llevar a cabo la reunión bilateral durante este viernes.

Esto sucedió cuando la mandataria federal se aproximó al vehículo para recibir al presidente. Con un cordial apretón de manos, ambos se dirigieron hacia el interior del inmueble para llevar a cabo la ceremonia correspondiente.

Luego de escuchar ambos himnos nacionales, los mandatarios llevaron a cabo la toma de fotografía para concluir con los honores e iniciar con la correspondiente reunión.

A través de redes sociales, la mandataria compartió imágenes sobre el momento en que se entabla el diálogo con su homólogo francés

En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos.

