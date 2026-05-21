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Finanzas

Regios triplican el promedio nacional en venta de autos

-Nuevo León comercializó 9,849 autos en abril, consolidándolo como el tercer mercado con mayor compra de vehículos a nivel nacional

  • 21
  • Mayo
    2026

Nuevo León se consolidó en abril como el tercer mercado con mayor compra de autos a nivel nacional, al registrar la comercialización de 9,849 unidades, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), y en donde incluso ya triplican el promedio nacional.

La entidad quedó sólo por debajo de Ciudad de México, que reportó 17,024 vehículos vendidos, y del Estado de México, con 13,661 unidades. 

Detrás de Nuevo León se ubicaron Jalisco, con 8,339 vehículos comercializados; Puebla, con 5,787; Veracruz, con 5,161; Guanajuato, con 4,654, y Quintana Roo, con 3,473 unidades vendidas durante abril. 

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Además, un dato relevante es que la media nacional de ventas de vehículos durante abril fue de 3,500 unidades, por lo que el mercado regio prácticamente triplicó el promedio nacional, según datos de la AMDA. 

En otra comparativa, se observa que Nuevo León incrementó 1.2% sus ventas de autos respecto a abril del año pasado, al pasar de 9,734 unidades en 2025 a 9,849 vehículos en 2026, es decir, 115 unidades más. 

La AMDA destacó en un comunicado que “Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León mantienen sus posiciones de líderes en el ranking nacional por número de compradores en el mes y el acumulado”. 

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Asimismo, señaló que Quintana Roo, Puebla y Veracruz fueron las entidades con las mayores variaciones positivas en abril. 

En el acumulado de enero a abril de 2026, Nuevo León también se ubicó como el tercer mercado nacional en compra de autos, con 42,057 unidades comercializadas, sólo detrás de Ciudad de México, con 74,826, y Estado de México, con 55,565 vehículos. 

La cifra del estado se colocó muy por encima de la media nacional del cuatrimestre, que fue de 14,820 automóviles, mientras que Jalisco ocupó la cuarta posición con 35,554 unidades y Puebla la quinta, con 23,912 vehículos vendidos.


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