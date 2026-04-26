¡Misión cumplida! Sheinbaum inaugura Tren Felipe Ángeles

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo el Tren Felipe Ángeles desde la terminal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el municipio de Zumpango, Estado de México.

"El día de hoy podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: “Misión cumplida”. Cumplimos con el pueblo de México. Agradezco enormemente la presencia del general secretario y del almirante secretario. Y en particular, a los ingenieros militares, como siempre están al servicio de la patria y al servicio del pueblo. Estamos en una de las obras más extraordinarias del país, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrollado, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aseguró que su administración se enfoca en brindar el derecho a los mexicanos, incluido el de movilidad de primer nivel.

"La posibilidad de que las y los mexicanos, a precios accesibles y en el mejor transporte posible, puedan moverse por todo el país. Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros, que las y los mexicanos y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad y que el pueblo de México tengan derecho a la movilidad de primer nivel. Hoy le decimos al pueblo de México: Gobernamos para el pueblo. Misión cumplida, pueblo de México. Y finalmente decirle a todas y a todos, que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. ¡Que viva México!"

En este evento, la mandataria federal solicitó que la estación AIFA fuera renombrada como Clara Krause, esposa del general revolucionario Felipe Ángeles, como parte de un homenaje a las mujeres de la historia de México.

Aunque aseguró que se contó con diversos problemas sociales, contaron con la ayuda de diversos funcionarios para lograr acuerdos con los pueblos aledaños a la obra.

Además, agradeció al Gabinete de México por el apoyo brindado para llevar a cabo esta obra.

En este evento se contó con la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el director general del Banco Federal de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza.

Estas son las características más importantes del Tren Felipe Ángeles

Esta línea conecta a la Ciudad de México desde la terminal Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango.

Este proyecto cuenta con un total de 41.68 kilómetros, con dos terminales y 10 estaciones, las cuales serán recorridas por trenes cuya capacidad es de 719 pasajeros cada uno y una velocidad máxima de 65 km/h a nivel comercial, y de 130 km/h por diseño.

Además, tendrá conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán; la Línea B del Metro, las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús y con Ecobici en la Ciudad de México. Mientras que en el Estado de México se conecta con Mexibús y el transporte público local.

El director general del Banco Federal de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza, detalló que a partir de las 16:00 horas de este domingo estará abierto al público.

Contará con una tarifa promocional de $45 pesos solo con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Asimismo, la construcción beneficia a 799 mil 240 habitantes de distintas comunidades, tales como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Ebrard califica Tren Felipe Ángeles como una "obra extraordinaria"

A través de redes sociales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió el momento del arranque del tren, el cual calificó como una "obra extraordinaria".

"Arranque del Tren Buenavista-AIFA encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum .Una obra extraordinaria que coloca la conectividad de México a la par de la que tienen los países más avanzados del mundo. Felicidades Presidenta y a todo el equipo que lo hizo posible !!"

Arranque del Tren Buenavista-AIFA encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum .Una obra extraordinaria que coloca la conectividad de México a la par de la que tienen los países más avanzados del mundo. Felicidades Presidenta y a todo el equipo que lo hizo posible !! pic.twitter.com/RRkMbaIHnL — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 26, 202

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