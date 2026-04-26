Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_inaugura_tren_felipe_angeles_33411d5b71
Nacional

¡Misión cumplida! Sheinbaum inaugura Tren Felipe Ángeles

El director general del Banco Federal de Obras y Servicios detalló que a partir de las 16:00 horas de este domingo estará abierto al público

  • 26
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo el Tren Felipe Ángeles desde la terminal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el municipio de Zumpango, Estado de México.

"El día de hoy podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: “Misión cumplida”. Cumplimos con el pueblo de México. Agradezco enormemente la presencia del general secretario y del almirante secretario. Y en particular, a los ingenieros militares, como siempre están al servicio de la patria y al servicio del pueblo. Estamos en una de las obras más extraordinarias del país, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrollado, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Aseguró que su administración se enfoca en brindar el derecho a los mexicanos, incluido el de movilidad de primer nivel.

"La posibilidad de que las y los mexicanos, a precios accesibles y en el mejor transporte posible, puedan moverse por todo el país. Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros, que las y los mexicanos y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad y que el pueblo de México tengan derecho a la movilidad de primer nivel.

Hoy le decimos al pueblo de México: Gobernamos para el pueblo. Misión cumplida, pueblo de México. Y finalmente decirle a todas y a todos, que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. ¡Que viva México!"

En este evento, la mandataria federal solicitó que la estación AIFA fuera renombrada como Clara Krause, esposa del general revolucionario Felipe Ángeles, como parte de un homenaje a las mujeres de la historia de México.

Aunque aseguró que se contó con diversos problemas sociales, contaron con la ayuda de diversos funcionarios para lograr acuerdos con los pueblos aledaños a la obra.

Además, agradeció al Gabinete de México por el apoyo brindado para llevar a cabo esta obra.

tren-felipe-angeles.jpg

En este evento se contó con la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el director general del Banco Federal de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza.

Estas son las características más importantes del Tren Felipe Ángeles

Esta línea conecta a la Ciudad de México desde la terminal Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango.

tren-felipe-angeles.jpg

Este proyecto cuenta con un total de 41.68 kilómetros, con dos terminales y 10 estaciones, las cuales serán recorridas por  trenes cuya capacidad es de 719 pasajeros cada uno y una velocidad máxima de 65 km/h a nivel comercial, y de 130 km/h por diseño. 

Además, tendrá conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán; la Línea B del Metro, las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús y con Ecobici en la Ciudad de México. Mientras que en el Estado de México se conecta con Mexibús y el transporte público local.

tren-felipe-angeles.jpg

El director general del Banco Federal de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza, detalló que a partir de las 16:00 horas de este domingo estará abierto al público.

tren-felipe-angeles.jpg

Contará con una tarifa promocional de $45 pesos solo con la Tarjeta de Movilidad Integrada

tren-felipe-angeles.jpg

Asimismo, la construcción beneficia a 799 mil 240 habitantes de distintas comunidades, tales como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Ebrard califica Tren Felipe Ángeles como una "obra extraordinaria"

A través de redes sociales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartió el momento del arranque del tren, el cual calificó como una "obra extraordinaria".

"Arranque del Tren Buenavista-AIFA encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum .Una obra extraordinaria que coloca la conectividad de México a la par de la que tienen los países más avanzados del mundo. Felicidades Presidenta y a todo el equipo que lo hizo posible !!"


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

comisiones_sheinbaum_gasolina_5d78749dca
Anuncia Sheinbaum plan para bajar comisiones en combustibles
cargar_gasolina_170856_770a7da2f4
Profeco logra ajuste en 75.7% de gasolineras tras operativos
diario_oficial_federacion_dof_convenio_tren_suburbano_nuevo_leon_8318cf538f
Defiende Banobras legalidad del tren Buenavista-AIFA
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2026_04_27_T103553_413_2fd842c44c
Macron busca reabrir Ormuz y dialogar con Irán y Estados Unidos
iran_trata_regionalizar_la_paz_ante_posibles_negociaciones_840cf02ed5
Irán trata de 'regionalizar' la paz ante posibles negociaciones
Taylor_Swift_1a92087da1
Taylor Swift busca proteger su voz e imagen ante la IA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×