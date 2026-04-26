Mantienen contingencia ambiental en Valle de México, abril 2026
Temperaturas cálidas pueden provocar la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono, el cual afectará la calidad del aire
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Abril
2026
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este domingo que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México continúa.
De acuerdo con los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como reducir la emisión de contaminantes.
A través de redes sociales, se dio a conocer que esta contingencia se debe al sistema anticiclónico que persiste en el centro del país, lo que presentará una estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.
CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026
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Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México detalló que el viento será débil y las temperaturas máximas estimadas estarán alrededor de los 30° centígrados.
Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 26, 2026
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Este temperatura puede provocar la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono en el Valle de México, el cual alcanzará concentraciones que provocarán calidad del aire de Mala a Muy Mala.
Estas son algunas de las recomendaciones
La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente:
- Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)
- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre
- Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas
- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos
- No fumar
- Mantenerse informados a través de las cuentas oficiales
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes
- Reducir el uso de combustibles en casa
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