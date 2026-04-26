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Nacional

Mantienen contingencia ambiental en Valle de México, abril 2026

Temperaturas cálidas pueden provocar la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono, el cual afectará la calidad del aire

  • 26
  • Abril
    2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este domingo que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México continúa.

De acuerdo con los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

A través de redes sociales, se dio a conocer que esta contingencia se debe al sistema anticiclónico que persiste en el centro del país, lo que presentará una estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México detalló que el viento será débil y las temperaturas máximas estimadas estarán alrededor de los 30° centígrados.

Este temperatura puede provocar la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono en el Valle de México, el cual alcanzará concentraciones que provocarán calidad del aire de Mala a Muy Mala

Estas son algunas de las recomendaciones 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente: 

  • Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)
  • Evitar hacer actividades cívicasculturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre
  • Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas
  • Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos
  • No fumar 
  • Mantenerse informados a través de las cuentas oficiales
  • Evitar el uso de aromatizantesaerosolespinturasimpermeabilizantes o productos que contengan solventes
  • Reducir el uso de combustibles en casa

 

 

 

 


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