Mantienen contingencia ambiental en Valle de México, abril 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este domingo que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México continúa.

De acuerdo con los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

A través de redes sociales, se dio a conocer que esta contingencia se debe al sistema anticiclónico que persiste en el centro del país, lo que presentará una estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



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Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México detalló que el viento será débil y las temperaturas máximas estimadas estarán alrededor de los 30° centígrados.

Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).



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Este temperatura puede provocar la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono en el Valle de México, el cual alcanzará concentraciones que provocarán calidad del aire de Mala a Muy Mala.

Estas son algunas de las recomendaciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente:

Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)

durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas) Evitar hacer actividades cívicas , culturales y de recreo , así como evitar hacer ejercicio al aire libre

, y de , así como evitar hacer ejercicio al aire libre Suspender cualquier actividad al aire libre , organizada por instituciones públicas o privadas

, organizada por instituciones públicas o privadas Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos

los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos No fumar

Mantenerse informados a través de las cuentas oficiales

a través de las cuentas oficiales Evitar el uso de aromatizantes , aerosoles , pinturas , impermeabilizantes o productos que contengan solventes

, , , o productos que contengan Reducir el uso de combustibles en casa

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