Monreal no se va de Morena, pero tampoco callará abusos

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que seguirá siendo leal a Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, pidió no callar los abusos cometidos, por quien sea, aunque provengan de alguien de su movimiento.

"Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena, sépanlo bien, voy a luchar porque continúe la transformación que el Presidente ha venido haciendo. Soy congruente y sigo pensando en lo mismo, por eso es que he actuado en razón de mi congruencia, porque el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callarlo", resaltó Ricardo Monreal.