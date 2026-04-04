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Nuevo León

Quema de Judas suma 84 años de tradición en colonia Obrerista

Simboliza el rechazo a lo negativo y el deseo de renovación, consolidándose como una tradición que cada año fortalece la identidad y a la comunidad.

  • 04
  • Abril
    2026

Vecinos de la colonia Obrerista, en Monterrey, celebraron el 84 aniversario de la tradicional Quema de Judas, una de las festividades más emblemáticas de la Semana Santa en la ciudad, que reúne a cientos de familias en torno a esta expresión popular.

¿Cómo se vive la Quema de Judas en la colonia Obrerista?

Como cada año en el Sábado de Gloria, la comunidad se congregó en calles del sector para presenciar la quema de figuras elaboradas como piñatas y cargadas con pirotecnia, las cuales representan personajes o problemáticas sociales, en una mezcla de crítica, humor y tradición.

Esta práctica, que se lleva a cabo desde la década de 1940, se ha mantenido vigente gracias a la organización de los propios vecinos, quienes año con año preparan el evento.

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¿Qué actividades acompañan la celebración?

El ambiente festivo incluyó la tradicional lotería, torneo de fútbol y presentación de Lucha Libre, además del lanzamiento de huevos, una dinámica entre jóvenes de la colonia que se repite en cada edición y que forma parte del sello del festejo.

La quema simboliza el rechazo a lo negativo y el deseo de renovación, consolidándose como una tradición que año con año fortalece la identidad y la participación comunitaria en Monterrey.


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