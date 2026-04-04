Fallecen cinco personas en incendio de fábrica en Bangladesh

Al menos cinco personas murieron tras un incendio registrado en una fábrica de encendedores de gas en las inmediaciones de la capital de Bangladesh, en un siniestro que movilizó a equipos de emergencia durante varias horas.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado en la zona de Kadamtali, en Keraniganj, un sector industrial ubicado en la periferia de Dhaka, de acuerdo con información del servicio de bomberos y defensa civil.

Fuego se propagó rápidamente en la fábrica

Según los reportes oficiales, el incendio comenzó durante la tarde y se extendió con rapidez dentro del inmueble, donde se almacenaban materiales inflamables utilizados en la fabricación de encendedores de gas.

Para atender la emergencia, las autoridades desplegaron siete unidades de bomberos, que trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras estructuras cercanas.

La construcción del lugar, con materiales ligeros, habría facilitado la propagación del incendio, complicando las labores iniciales de contención.

Recuperan cuerpos y continúan investigaciones

Al caer la noche, los equipos de rescate lograron recuperar cinco cuerpos entre los restos de la fábrica, los cuales no han podido ser identificados debido al estado en que fueron encontrados.

Además, autoridades no descartan que pudiera haber más personas afectadas, por lo que se mantuvieron labores de revisión en la zona tras sofocar el fuego.

En el lugar también se reportaron personas lesionadas, algunas con quemaduras, quienes fueron trasladadas a centros médicos para su atención.

Autoridades abren investigación

Las autoridades de Bangladesh iniciaron una investigación para determinar el origen del incendio y esclarecer si existieron fallas en las condiciones de seguridad dentro de la fábrica.

De manera preliminar, no se han establecido las causas del siniestro, aunque se prevé que un comité especializado analice lo ocurrido y emita un informe en los próximos días.

Este tipo de incidentes ha generado preocupación en el país, donde los incendios en instalaciones industriales han sido recurrentes, especialmente en espacios donde se manejan sustancias inflamables.

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