Desmantela Marina laboratorio de metanfetamina en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

El hallazgo se registró en las inmediaciones del poblado de La Palma, una región considerada estratégica por su uso frecuente por parte de grupos delictivos.

De acuerdo con autoridades, por la ubicación y características, el sitio podría estar vinculado a la facción criminal conocida como Los Chapos.

El aseguramiento se logró durante patrullajes de reconocimiento aéreo y terrestre realizados por personal de la Octava Zona Naval.

La intervención se llevó a cabo sin que se registraran enfrentamientos, lo que permitió asegurar intacta la infraestructura del sitio.

Insumos clave para droga sintética

En el lugar, las fuerzas federales localizaron y destruyeron sustancias químicas utilizadas en la producción de metanfetamina, entre ellas:

Mil litros de Fenil-2 Propanona

de Fenil-2 Propanona 400 litros de tolueno

de tolueno 100 kilogramos de sosa cáustica

Estos compuestos son considerados precursores fundamentales en la fabricación de drogas sintéticas de alto impacto en el mercado ilegal.

El laboratorio contaba con equipo especializado que evidencia una operación de gran capacidad. Entre lo asegurado destacan:

Dos reactores de 500 litros

Dos condensadores de 200 litros

Tambos, bidones y cilindros de gas LP

Motogenerador, bombas sumergibles y quemadores

Herramientas industriales como palas, pinzas y carretillas

Todo el material fue destruido para evitar su reutilización.

Impacto directo a la estructura criminal

Autoridades federales señalaron que este aseguramiento representa un golpe relevante a la logística del crimen organizado, al interrumpir la producción de metanfetamina que podría haber sido distribuida en mercados nacionales e internacionales.

Además, la destrucción del laboratorio afecta la cadena de suministro de estas organizaciones, al eliminar tanto infraestructura como insumos.

Por su parte, la Semar reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia constante para combatir la producción de drogas sintéticas en regiones de difícil acceso, donde los grupos criminales aprovechan las condiciones geográficas para operar.

Las autoridades subrayaron que continuarán los operativos coordinados con los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad y proteger a la población en zonas de alta incidencia delictiva.

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