Desmantela Marina laboratorio de metanfetamina en Sinaloa
En el lugar, las fuerzas federales localizaron y destruyeron sustancias químicas utilizadas en la producción de metanfetamina
- 03
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Abril
2026
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Cosalá, Sinaloa.
El hallazgo se registró en las inmediaciones del poblado de La Palma, una región considerada estratégica por su uso frecuente por parte de grupos delictivos.
De acuerdo con autoridades, por la ubicación y características, el sitio podría estar vinculado a la facción criminal conocida como Los Chapos.
El aseguramiento se logró durante patrullajes de reconocimiento aéreo y terrestre realizados por personal de la Octava Zona Naval.
La intervención se llevó a cabo sin que se registraran enfrentamientos, lo que permitió asegurar intacta la infraestructura del sitio.
Insumos clave para droga sintética
En el lugar, las fuerzas federales localizaron y destruyeron sustancias químicas utilizadas en la producción de metanfetamina, entre ellas:
- Mil litros de Fenil-2 Propanona
- 400 litros de tolueno
- 100 kilogramos de sosa cáustica
Estos compuestos son considerados precursores fundamentales en la fabricación de drogas sintéticas de alto impacto en el mercado ilegal.
El laboratorio contaba con equipo especializado que evidencia una operación de gran capacidad. Entre lo asegurado destacan:
- Dos reactores de 500 litros
- Dos condensadores de 200 litros
- Tambos, bidones y cilindros de gas LP
- Motogenerador, bombas sumergibles y quemadores
- Herramientas industriales como palas, pinzas y carretillas
Todo el material fue destruido para evitar su reutilización.
Impacto directo a la estructura criminal
Autoridades federales señalaron que este aseguramiento representa un golpe relevante a la logística del crimen organizado, al interrumpir la producción de metanfetamina que podría haber sido distribuida en mercados nacionales e internacionales.
Además, la destrucción del laboratorio afecta la cadena de suministro de estas organizaciones, al eliminar tanto infraestructura como insumos.
Por su parte, la Semar reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia constante para combatir la producción de drogas sintéticas en regiones de difícil acceso, donde los grupos criminales aprovechan las condiciones geográficas para operar.
Las autoridades subrayaron que continuarán los operativos coordinados con los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad y proteger a la población en zonas de alta incidencia delictiva.
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