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Nacional

Suspenden tres empresas de globos aerostáticos en Teotihuacán

La decisión ocurre en un contexto de mayor supervisión en Teotihuacán, tras diversos incidentes registrados en los últimos meses

  • 04
  • Abril
    2026

Autoridades federales ordenaron la suspensión de tres empresas de globos aerostáticos que operaban en la zona de Teotihuacán, Estado de México, tras detectar irregularidades durante un operativo de verificación reciente, en medio de un reforzamiento de la vigilancia sobre esta actividad turística.

La medida fue implementada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) luego de inspecciones realizadas a finales de marzo en globopuertos del Valle de Teotihuacán, una de las zonas con mayor actividad de vuelos recreativos en el país.

Operativo detecta fallas en operación y documentación

Durante la revisión, autoridades inspeccionaron decenas de aeronaves y centros de despegue para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de aviación civil, seguridad y operación turística.

Como resultado, se colocaron sellos de suspensión a tres establecimientos que no acreditaron el cumplimiento de requisitos, entre ellos documentación, permisos o condiciones operativas necesarias para brindar el servicio.

Aunque no se detallaron públicamente las irregularidades específicas, las autoridades confirmaron que las empresas incumplían disposiciones obligatorias para operar vuelos en globo aerostático.

Refuerzan vigilancia tras incidentes recientes

La decisión ocurre en un contexto de mayor supervisión en Teotihuacán, tras diversos incidentes registrados en los últimos meses que han encendido alertas sobre la seguridad de esta actividad.

Entre los casos recientes se encuentra un accidente ocurrido en marzo, cuando un globo aerostático impactó cables eléctricos durante un aterrizaje, dejando personas lesionadas. A esto se suman reportes previos de aterrizajes forzosos y fallas operativas.

Estos eventos han motivado a las autoridades a intensificar inspecciones y controles para reducir riesgos tanto para turistas como para operadores.

Actividad turística bajo revisión constante

El vuelo en globo aerostático es una de las principales atracciones en Teotihuacán, especialmente en temporadas vacacionales, lo que ha incrementado la presencia de empresas en la zona.

Sin embargo, autoridades han identificado problemáticas como operadores sin permisos, deficiencias en medidas de seguridad y falta de regulación uniforme, lo que ha derivado en operativos constantes y sanciones en años recientes.

Como parte de estas acciones, la AFAC ha reforzado su presencia en la región con supervisión directa y mecanismos de control en los puntos de despegue, con el objetivo de ordenar la actividad y garantizar condiciones seguras para los visitantes.

La suspensión de estas empresas se suma a otras medidas implementadas en la zona y refleja un endurecimiento en la regulación de una industria clave para el turismo en el Estado de México.


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