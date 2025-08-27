Cerrar X
Mueren_menor_y_su_tio_tras_ser_impactados_por_un_rayo_en_Veracruz_d56cdf0db5
Nacional

Mueren menor y su tío tras ser impactados por un rayo en Veracruz

Un menor de edad y su tío murieron tras ser impactados por un rayo al sur de Veracruz. Ambos regresaban a su comunidad después de comprar útiles escolares

  • 27
  • Agosto
    2025

Un menor de edad y su tío murieron tras ser impactados por un rayo en el municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz. Ambos regresaban a su comunidad después de comprar útiles escolares.

El niño fue identificado como Edilberto, de 11 años, y su tío como Martín. La caída del rayo ocurrió cuando caminaban por un tramo de terracería después de descender del transporte rural que los acercó a su localidad.

De acuerdo con familiares, el niño y su tío habían viajado horas antes a la cabecera de Las Choapas. Martín acudió a realizar un trámite en el Instituto Nacional Electoral, mientras que Edilberto aprovechó para comprar mochila, libretas y lápices que ocuparía al inicio del ciclo escolar en Veracruz.

El rayo impactó de manera directa a las dos personas en medio de una tormenta eléctrica que sorprendió a pobladores de la zona. La descarga mató de forma inmediata al menor y a su tío, quienes quedaron tendidos en el camino.

Al no tener noticias de ellos, familiares comenzaron la búsqueda. El martes 26 de agosto, un grupo de habitantes de la comunidad localizó los cuerpos cerca de un rancho particular. El menor aún llevaba en la espalda la mochila que horas antes había comprado.

Los cuerpos presentaban quemaduras y las ropas dañadas por la descarga. Los pobladores cubrieron los restos con lonas mientras llegaban las autoridades. Más tarde, elementos de la Policía Ministerial de Veracruz acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Este miércoles 27 de agosto, los cuerpos serán velados en la comunidad de Nuevo Xoteapan.


