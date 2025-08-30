Cerrar X
Mujer apuñala a médico que le sugirió bajar de peso por salud

La ahora detenida se encontraba en una consulta en una clínica del IMSS Chihuahua y cuando se le dio esta recomendación enfureció y atacó al médico

Una mujer fue detenida luego de que apuñalara a un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien le habría sugerido bajar de peso para mejorar su salud.

Este hecho ocurrió el 28 de julio en la Clínica 4 del IMSS ubicada en la colonia Ávalos, de Chihuahua, donde la ahora detenida se encontraba en una consulta médica, fue entonces que se le sugirió comenzar una dieta, lo que provocó su molestia y que esta apuñalara a su tratante con una navaja.

La víctima logró protegerse con una silla y pidió apoyo del personal de seguridad del nosocomio, quienes a su vez solicitaron apoyo de Seguridad Pública.

Ante esto, se presentó la denuncia penal correspondiente contra la mujer, identificada como Claudia "N", a quien se le acusa de homicidio calificado en grado de tentativa y fue detenida este 23 de agosto.

Fue este viernes 29 de agosto que se dio a conocer la noticia y se inició el proceso jurídico correspondiente en el Ministerio Público, que está por determinar si la mujer será vinculada o no a proceso.


