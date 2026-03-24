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Niega Sheinbaum indulto a Mario Aburto; caso Colosio es de Estado

Claudia Sheinbaum descartó indultar a Mario Aburto y afirmó que el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta no puede resolverse por decisión individual

  • 24
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al subrayar que se trata de un caso de Estado.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue enfática al responder a la petición realizada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas.

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió, es un candidato a la Presidencia que fue asesinado. Entonces, no es un asunto de indultos de una presidenta”, declaró Sheinbaum.

Solidaridad con las víctimas, pero sin indulto

Sheinbaum expresó empatía hacia la historia personal del senador, marcada por la pérdida de sus padres.

“Siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre”, afirmó.

“Este joven vivió una situación muy trágica con la muerte de su padre y después la muerte de su madre… vivieron una situación muy difícil”, añadió.

Petición de Colosio Riojas abre el debate

Cabe señalar que la postura de la titular del Poder Ejecutivo Federal, surge luego de que Luis Donaldo Colosio Riojas planteara la posibilidad de conceder el indulto a Aburto como una vía para cerrar definitivamente uno de los episodios más polémicos de la historia política del país.

El legislador, hijo del excandidato presidencial asesinado en 1994, ha señalado que su intención es dar “vuelta a la página” a un caso que marcó su vida y la de su familia.

Sin embargo, el planteamiento también se da en un contexto político en el que ha manifestado aspiraciones futuras, como buscar la gubernatura de Sonora al concluir su gestión.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido durante un mitin en Tijuana, es considerado uno de los hechos más impactantes en la vida política contemporánea del país.

Por ello, Sheinbaum insistió en que su tratamiento debe mantenerse en el ámbito institucional y no depender de decisiones individuales del Ejecutivo.

 

 


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