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No hay responsable definido por derrame en Dos Bocas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aún no se identifica al responsable del derrame en el Golfo. La FGR investiga mientras crecen daños ambientales

  • 24
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, hasta el momento, no existe certeza sobre quién provocó el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México, a la altura de Dos Bocas.

Durante su conferencia matutina, explicó que se integró un equipo interinstitucional para revisar el origen del incidente, evaluar los daños y coordinar las labores de limpieza.

“Todavía no se identifica al responsable… se está haciendo una revisión integral para saber exactamente qué ocurrió”, señaló.

La mandataria precisó que el caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República, cuyos peritos trabajan en el análisis técnico del siniestro.

Lee la nota completa: Derrame de hidrocarburos impacta 630 km del Golfo de México

Sin claridad sobre el origen del derrame

Sheinbaum detalló que, aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha mencionado a una posible empresa involucrada, no hay aún conclusiones firmes.

“Se requiere un análisis interdisciplinario… no se puede adelantar responsabilidad hasta tener todos los elementos”, sostuvo.

El objetivo, dijo, es determinar con precisión las causas del derrame y establecer las responsabilidades tanto administrativas como penales.

Más de 630 kilómetros de litoral afectados

En paralelo, organizaciones civiles alertaron sobre la magnitud del daño ambiental. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México reportó que la contaminación por hidrocarburos ya alcanza más de 630 kilómetros de costa.

El impacto se extiende desde municipios del norte de Veracruz como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, hasta Paraíso, en Tabasco.

De acuerdo con los reportes, existen al menos 51 puntos contaminados, de los cuales 42 están en Veracruz y nueve en Tabasco.

Colectivos y especialistas cuestionaron la respuesta de Petróleos Mexicanos y autoridades, al señalar que las acciones de limpieza han sido limitadas y, en algunos casos, enfocadas solo en zonas turísticas.

También advirtieron sobre la falta de información respecto al impacto en el corredor arrecifal del Golfo, que alberga 125 sistemas coralinos clave para la biodiversidad.

“El desastre puede agravarse y requiere una atención urgente, coordinada y efectiva”, alertaron.

El daño ya se refleja en la fauna marina. Se ha reportado la muerte de al menos seis tortugas, dos delfines y un pelícano, además de afectaciones a otras especies.

La situación es especialmente crítica ante el inicio de la temporada de anidación de tortugas marinas como laúd, verde, caguama, carey y lora, todas en riesgo.

Además, cerca de 16 mil familias dedicadas a la pesca han visto afectada su actividad por la contaminación.

Organizaciones también advirtieron sobre posibles riesgos a la salud por exposición a sustancias tóxicas y criticaron la falta de claridad en el manejo de residuos peligrosos.

Ante este panorama, exigieron que los responsables, incluida una posible empresa privada, asuman los daños y que el gobierno garantice supervisión, transparencia y reparación ambiental.

Mientras tanto, el gobierno federal mantiene abierta la investigación.


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