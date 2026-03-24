Sheinbaum analiza alianza Pemex-Petrobras; reunión será en abril

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno estudia una posible alianza entre Pemex y Petrobras, luego de que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva planteara la idea durante una conversación telefónica.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta se basa en la experiencia de la firma sudamericana en exploración en aguas profundas.

“Sí, me lo propuso en la llamada de teléfono que tuvimos. Me dijo: por qué no hacemos una alianza… Petrobras se ha especializado mucho en aguas profundas”, relató.

Sheinbaum dejó claro que, por ahora, no hay una determinación tomada y que el proyecto se encuentra en fase de análisis.

“No lo hemos decidido. Viene la directora de Petrobras en abril a ver al director de Pemex, a la Secretaría de Energía, y la voy a recibir también para ver exactamente cuál es la propuesta que tienen”, indicó.

El encuentro será clave para conocer los alcances técnicos, financieros y operativos de una eventual colaboración.

Aguas profundas, el eje del posible acuerdo

Además, detalló que el principal interés del gobierno mexicano se centra en la exploración de petróleo en aguas profundas, un rubro donde Brasil ha logrado avances significativos.

“Es petróleo, principalmente en aguas profundas, entonces vamos a ver cuál es la propuesta. Aún no hemos tomado ninguna decisión”, insistió.

Este tipo de proyectos requiere alta tecnología y experiencia especializada, áreas en las que Petrobras es considerada referente internacional.

Intercambio técnico y cooperación en innovación

Reveló que ya existe un primer acercamiento técnico entre ambos países. Tras la visita del vicepresidente brasileño a México, se acordó enviar personal de la Secretaría de Energía a Brasil para conocer sus procesos.

Además del petróleo, el gobierno mexicano busca explorar nuevas áreas de colaboración energética.

“Nos interesa mucho el tema de etanol con caña”, señaló.

Biomasa y desarrollo tecnológico en la agenda

La titular del Poder Ejecutivo Federal también destacó el interés en la investigación brasileña en biomasa, particularmente en el uso de maguey como fuente energética.

“Ellos tienen un laboratorio muy especializado de producción de biomasa con maguey, entonces nos interesa hacer alianza con investigadores mexicanos que puedan trabajar el tema”, explicó.

Por ahora, la posible colaboración entre Pemex y Petrobras permanece en análisis.

Comentarios