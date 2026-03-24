Sheinbaum convoca reunión con gasolineros por alza de precios

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Energía (SENER) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) sostener una reunión urgente con empresarios gasolineros ante el incremento del precio del diésel en el país, que en algunas regiones ya se acerca a los $29.50 pesos por litro.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como injustificado el aumento, al señalar que el gobierno federal mantiene estímulos fiscales activos para evitar alzas bruscas en los combustibles.

“No tiene por qué costar eso. Tienen incentivo de IEPS. No es un control de precios, pero tampoco puede ser que suban tanto el diésel porque afecta a la economía mexicana”, advirtió Sheinbaum.

Diésel al alza, pese a subsidios

El gobierno federal recordó que actualmente se aplica un estímulo a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo diseñado para amortiguar el impacto de los precios internacionales en el mercado interno.

Sin embargo, el encarecimiento del diésel ha encendido alertas debido a su impacto directo en el transporte de mercancías, la logística y, en consecuencia, en el costo de productos básicos.

El encuentro que se realizará esta semana buscará abrir un diálogo directo con distribuidores y empresarios del sector para revisar los márgenes de ganancia y detectar posibles distorsiones en la cadena de comercialización.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, el objetivo es garantizar que los beneficios fiscales realmente se reflejen en el precio final al consumidor.

Además, subrayó que, si bien no existe un control de precios como tal, sí debe haber corresponsabilidad por parte del sector privado para evitar incrementos desproporcionados.

El alza del diésel, dijo, impacta de forma inmediata en la inflación, particularmente en alimentos y servicios, debido a su papel clave en el transporte.

El gobierno federal insistió en que el subsidio fiscal no puede convertirse en un beneficio exclusivo para intermediarios, por lo que la reunión también buscará establecer mecanismos de supervisión y acuerdos para estabilizar los precios.

“No es un control de precios, pero sí tiene que haber responsabilidad”, concluyó.

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