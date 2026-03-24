NL activa operativo de Semana Santa con más de 10 mil elementos

Autoridades estatales pusieron en marcha el operativo de Semana Santa con la participación de más de 10 mil elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias y visitantes durante el periodo vacacional.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, destacó que la estrategia se basa en la presencia total de la autoridad en el territorio, con despliegues en carreteras, puntos turísticos y zonas de alta concentración.

“Cada familia que recorra nuestras carreteras contará con un estado presente, coordinado y en operación permanente para acompañar su trayecto y proteger su estancia”, señaló.

Detalló que la División Caminos de Fuerza Civil, en coordinación con la Guardia Nacional, implementará operativos carrusel para garantizar un flujo vehicular seguro, además de brindar atención oportuna a los automovilistas.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, subrayó que este operativo es resultado de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno y cuerpos de auxilio.

“Este es un espacio de coordinación, desde donde se toman decisiones estratégicas para proteger a la población. Aquí convergen autoridades federales, estatales y municipales para trabajar de manera alineada frente a cualquier contingencia”, expresó.

El funcionario detalló que, dentro de este despliegue, más de mil 300 elementos estarán enfocados en carreteras, destinos turísticos y puntos estratégicos, con capacidad de respuesta inmediata, vigilancia permanente y atención oportuna.

Agregó que durante esta temporada se ha reforzado la presencia en carreteras y patrullajes turísticos, además de preparar a las instituciones para atender riesgos propios de la época, como accidentes viales e incendios forestales.

Flores Serna destacó que Nuevo León cuenta con la infraestructura, capacidad operativa y coordinación institucional necesarias para recibir a visitantes en condiciones de seguridad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y turistas a actuar con responsabilidad.

“Pedimos a todos que nos ayuden a mantenerse fuera de riesgo, evitando actividades peligrosas y manejando con precaución”, indicó.

Finalmente, reiteró que las autoridades mantendrán operativos de patrullaje permanente para que tanto la población como los visitantes se sientan seguros durante su estancia en la entidad.

El operativo arrancó este 26 de marzo, en el marco de una temporada de alta movilidad y eventos de relevancia internacional rumbo al Mundial FIFA 2026.

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