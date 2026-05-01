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Nacional

Ningún gobierno extranjero puede entrar a México: Sheinbaum

Afirmó que en su visita, acudió a la unión de rutas del Tren Maya y Tren Interocéanico, los cuales comparten un total de 21 kilómetros de vía

  • 01
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que ningún gobierno extranjero puede entrar al territorio mexicano.

Durante la inauguración del Ecoparque "La Ceiba" en el municipio de Palenque, Chiapas, la mandataria federal aseguró que no puede ser posible porque los principios se encuentran presentes.

"Por eso decimos que somos un gobierno de principios y la fuerza del Gobierno de México está en el pueblo de México. Por eso tenemos muy presentes los principios de nuestro movimiento y por eso, ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. 

Aseguró que los mexicanos defienden la patria y principios de la defensa de la soberanía.

"Por eso México es grandioso porque tenemos una historia extraordinaria, que surge de los pueblos originarios, que surge de nuestra historia.

Hoy hay un pueblo empoderado y un Gobierno que sirve al pueblo de México."

Inaugura Ecoparque 'La Ceiba' en Chiapas

En este evento, la presidenta de México también compartió que acudió al punto de unión entre el Tren Maya y el Tren Interoceánico

Aseguró que a ruta del Tren Interoceánico, operado por la Secretaría de la Marina, cuenta con aproximadamente el 70% de avance.

"Estamos construyendo el Tren Maya de carga para llevar mercancía por toda la península. De tal manera que este tren o esta unión de los dos trenes va a permitir comunicar desde el norte del país, incluso desde Canadá, hasta Mérida, Quintana Roo, Cancún y todo Chiapas."

Afirmó que simplemente en la unión de estas rutas se comparten un total de 21 kilómetros de vía. También la mandataria federal agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por su colaboración en estas obras.

"Nosotros surgimos siendo un Gobierno del Pueblo, y vamos a seguir siendo un Gobierno del Pueblo.

Nosotros apoyamos la raíz, la raíz de México, que es el pueblo de México. Antes se apoyaba arriba y ahora desde abajo. Tenemos principios y causas.".

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta afirmó que la Cuarta Transformación se ve en las nuevas oportunidades para el sector trabajador.

"Hoy es primero de mayo, Día del Trabajador, de las y los Trabajadores. Día del Trabajo. Fíjense todo lo que ha cambiado con los años de la transformación: aumento al salario mínimo, se acabó la subcontratación, hay más vacaciones, bajaron las comisiones, de las pensiones."

Además, destacó que el día de hoy salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la reducción de la semana laboral de 40 horas. 

Brindarán la beca Gertrudis Bocanegra a estudiantes de licenciatura de Chiapas

Durante su mensaje, la presidenta de México adelantó este viernes que brindará la beca Gertrudis Bocanegra a todos aquellos estudiantes del nivel licenciatura de Chiapas.

"Ya tenemos la beca de primaria en agosto. Vamos a dar una beca a todos las niñas y niños de primaria. La beca de útiles y uniformes escolares. En julio y agosto se le dará un apoyo a todas las familias para comprarlos."

Mientras que los estudiantes de secundaria y preparatoria cuentan con este apoyo económico.


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