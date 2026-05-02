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¿Quién es la nueva titular de la Secretaría de Agricultura?

La designación fue realizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un momento clave para el sector agroalimentario

  • 02
  • Mayo
    2026

El gobierno federal oficializó la salida de Julio Berdegué de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y nombró a Columba Jazmín López Gutiérrez como nueva titular de la dependencia, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la política agrícola en México.

La designación fue realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento clave para el sector agroalimentario.

Ingeniera agrónoma y agroecóloga con más de tres décadas de experiencia, López Gutiérrez ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos la dirección de Medio Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales en la Ciudad de México durante las gestiones de Sheinbaum. Hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba como subsecretaria en la Secretaría de Bienestar, donde coordinó el programa Sembrando Vida.

Por su parte, Berdegué continuará colaborando con el gobierno federal en temas internacionales, particularmente en la revisión del T-MEC y la defensa de los intereses del campo mexicano. Su salida ocurre en un contexto marcado por tensiones con productores, el cierre de exportaciones ganaderas por el gusano barrenador y el incremento en las importaciones de granos.

El relevo en la Sader se da en medio de retos estructurales para el campo mexicano, que enfrenta presiones comerciales, sanitarias y productivas, así como demandas pendientes de diversos sectores agrícolas.


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