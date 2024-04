No habrá perdón: Edith, mujer golpeada por el 'Fofo'

Edith, la mujer golpeada por Rodolfo 'Fofo' Márquez, aseguró que no le va a otorgar el perdón al influencer, a pesar de que la conmovió durante la audiencia.

Además, la víctima señaló que entiende a los padres del creador de contenidos, debido a que ella tiene hijos casi de la misma edad, y que no juzga a Sandra, mamá del 'Fofo', quien le pidió perdón en nombre de ella, de su familia y su hijo.

También Edith dio a conocer que en la audiencia, el 'Fofo' Márquez dijo que temía por su vida y mostró supuestos golpes en la espalda, pero ella le respondió que le pudo haber provocado la muerte, y al verla en el piso, fue capaz de darle puñetazos en todo el cuerpo, y le cuestionó "¿imagínate que me hubieras asesinado en ese momento?".

Ayer por la mañana (12 de abril), la mujer agredida por el influencer estuvo en Hechos AM, y le preguntaron sobre la carta a nombre de la madre de Márquez, a lo que ella contestó: "yo realmente creo que esto no es real, no le veo la veracidad", y que si Sandra le hubiera querido mandar una carta lo hubiera hecho, ya que hay otros medios.

Asimismo, Edith reiteró que no es posible otorgarle el perdón al 'Fofo', "por el tipo de delito, se sigue de oficio", y que éste no le pidió una disculpa, a pesar de que en la audiencia propuso ser golpeado por las mujeres que estaban presentes.

Cabe recordar que, mediante una carta, la madre de Rodolfo "Fofo" Márquez ofreció disculpas a Edith, y lamentó el actuar de su hijo.

"Lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón".

En el escrito, la mamá del "Fofo" acepta que ha cometido errores y ha fallado como madre, por lo que enfrenta las consecuencias de dichos errores.

"He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre; ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia".

Sandra asegura que su hijo está arrepentido y que sabe que tiene que asumir las consecuencias de sus actos, las cuales marcarán un antes y un después en su vida.

