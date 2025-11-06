Cerrar X
No habrá recorte para el sector salud en México, afirma Gobierno

Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá recortes al sector salud y que el programa IMSS-Bienestar mantendrá su presupuesto en 2026

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el programa IMSS-Bienestar continuará con el mismo presupuesto asignado y que el sector salud no sufrirá recortes en 2026.

Señaló que las aparentes reducciones observadas en el Presupuesto de Egresos se deben a cambios en la presentación y clasificación de los datos, más no a disminuciones reales.

“No hay reducción en el presupuesto del sector salud. Lo que hay es un cambio en la manera en que se presentan los datos. Es una cuestión administrativa, no una disminución de recursos”, afirmó.

Fortalecimiento del sistema público de salud

La mandataria explicó que su gobierno continuará con la ampliación y consolidación del IMSS-Bienestar, con el objetivo de garantizar atención médica gratuita y de calidad a toda la población.

Destacó que el programa seguirá creciendo en infraestructura, equipamiento y personal médico.

“IMSS-Bienestar sigue siendo una prioridad. Nuestro compromiso es fortalecer los programas, ampliar la cobertura y mejorar los servicios para todas y todos los mexicanos”, subrayó.

Por otra parte, Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá la visión de la salud como un derecho universal, no un privilegio.

Afirmó que el fortalecimiento del sistema público permitirá reducir desigualdades y garantizar atención médica en cada rincón del país.

“La salud es un derecho, no un privilegio. Y vamos a seguir trabajando para que cada clínica, cada hospital y cada comunidad tengan los servicios que merecen”, puntualizó.


