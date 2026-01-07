Podcast
Nacional

No se ha ampliado el envío de petróleo a Cuba: Presidencia

Claudia Sheinbaum aseguró que los envíos de petróleo a Cuba no han aumentado más allá de lo histórico y forman parte de acuerdos de ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el país haya ampliado recientemente los envíos de petróleo a Cuba, como sostienen algunos medios internacionales, y afirmó que los volúmenes forman parte de una política de cooperación de larga data y ayuda humanitaria, además de contratos vigentes entre ambos países.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que consultó con Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre los datos al ser cuestionada sobre reportes que señalan un aumento de los combustibles enviados a la isla caribeña. 

Respuesta a reportes internacionales

Recientemente, un artículo indicó que México habría desplazado a Venezuela como el principal proveedor de petróleo a Cuba en 2025, con envíos promedio superiores a los de años anteriores, según datos de monitoreo energético. ­

Sin embargo, Sheinbaum precisó que las cifras son parte de una tendencia histórica y no representan un incremento extraordinario o nuevo, subrayando que forman parte de la ayuda y cooperación energética establecida entre ambos gobiernos.

Acuerdos históricos y ayuda humanitaria

Además la titular del Poder Ejecutivo federal señaló que los envíos de hidrocarburos obedecen tanto a contrataciones previas como al componente de ayuda humanitaria que México ha mantenido con Cuba desde hace décadas.

Recordó, que en gobiernos anteriores se condonaron deudas con el país caribeño como parte de acuerdos bilaterales, contextualizando así el marco de cooperación energética actual.

Ante las críticas, Sheinbaum mencionó que pidió a Pemex un informe detallado sobre los volúmenes de crudo enviados durante su administración y que dichos envíos se ajustan a la normativa vigente y a acuerdos diplomáticos de largo plazo.

Destacó que no existe incremento extraordinario en comparación con años previos, y que los contratos y apoyos a Cuba han sido transparentes y documentados por las instancias correspondientes.


