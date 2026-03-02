Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Princesas fuera de Royal Ascot tras los escándalos del Epstein

Medios británicos reportan que las princesas Beatriz y Eugenia no asistirán al evento ecuestre tras la polémica por los vínculos familiares con Jeffrey Epstein

  • 02
  • Marzo
    2026

Las princesas Beatriz de York y Eugenia de York, hijas del Andrés Mountbatten-Windsor y sobrinas del rey Carlos III, habrían sido vetadas de las tradicionales carreras de Royal Ascot, en medio del escándalo por los vínculos de su padre con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

De acuerdo con el tabloide Mail on Sunday, fuentes cercanas al evento aseguraron que las hermanas no ocuparán sus lugares en el palco ni participarán en el desfile del séquito real durante la edición de junio.

Decisión habría salido de Buckingham

Según el medio británico, la medida —que presuntamente proviene del Palacio de Buckingham— tomó por sorpresa a las princesas, de 37 y 35 años, y representa un nuevo revés para la familia York.

El reporte señala que la exclusión formaría parte de una estrategia más amplia para apartarlas de actos públicos mientras persisten dudas en la Casa Real sobre su relación con Epstein.

La polémica se intensificó luego de que el padre de ambas, el duque de York, fuera investigado por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, tras supuestamente filtrar información gubernamental sensible a Epstein cuando fungía como representante comercial del Reino Unido.

Además, el tabloide menciona versiones sobre un distanciamiento entre las hermanas y los príncipes de Gales, Guillermo de Gales y Catalina de Gales, quienes habrían optado por mantener distancia en eventos recientes.

Aunque el rey Carlos III retiró en octubre pasado los títulos y honores oficiales a su hermano Andrés, Beatriz y Eugenia conservan el tratamiento de princesas al haberlo recibido por nacimiento como nietas de la fallecida Isabel II.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha emitido una confirmación pública sobre el presunto veto.


