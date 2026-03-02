ONU perdió fuerza ante guerra en Medio Oriente: Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “ha perdido cada vez más fuerza” frente a la escalada militar en Medio Oriente, luego de los recientes bombardeos de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán y la respuesta iraní en la región.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el organismo internacional debe recuperar su papel como eje de la diplomacia multilateral para frenar un conflicto que podría ampliarse en las próximas semanas.

“La ONU dejó de cumplir su labor. Ha perdido cada vez más fuerza y hoy es indispensable que se recupere la política diplomática multilateral”, expresó.

“Quien paga es la población civil”

La tensión creció tras los ataques estadounidenses en territorio iraní y los bombardeos de Teherán contra países del Golfo que albergan bases militares de Washington, así como contra Israel.

El escenario se agravó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei y la movilización de reservistas israelíes.

Sheinbaum lamentó las consecuencias humanitarias y subrayó que las víctimas finales son los pueblos.

“Es triste, por decirlo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil, el bombardeo de una escuela de niñas”, señaló.

Agregó que, en todos los conflictos armados, “quienes sufren son los pueblos”.

México insiste en la paz y la soberanía

Además, recordó que tras la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU con el objetivo de garantizar un espacio de diálogo entre naciones bajo el principio de igualdad, sin embargo advirtió que hoy ese propósito se encuentra debilitado.

“Por eso el llamado de México es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz”, enfatizó.

Ante cuestionamientos sobre la autodeterminación de los pueblos, rechazó la idea de que el mundo necesite un “libertador”.

“No, un libertador no es una persona. Es el respeto a la autodeterminación. Esa es la declaración de las Naciones Unidas, no sólo es nuestra Constitución, sino que está en la Carta de Naciones Unidas”, sostuvo.

Añadió que, incluso frente a violaciones a derechos humanos, la respuesta debe darse en el marco multilateral y no mediante invasiones.

“Si hay un país en donde hay violación a los derechos humanos, es en el marco multilateral donde debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerras. Esa es nuestra posición”, puntualizó.

El deporte como puente de paz

En el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sede a México junto con Estados Unidos y Canadá, Sheinbaum señaló que la competencia deportiva debe enviar un mensaje de concordia.

“El objetivo de la competencia deportiva debe ser la búsqueda de la paz”, afirmó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que México mantendrá su postura histórica de no intervención, respeto a la soberanía y apuesta por la vía diplomática como único camino para evitar una guerra de mayores dimensiones.

