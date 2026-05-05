Papa León XIV nombra a dos obispos auxiliares en México

La Nunciatura Apostólica en México notificó oficialmente la decisión del papa León XIV de nombrar a los sacerdotes Ramón Orozco Muñoz y Rubén de la Cruz Martínez como nuevos obispos auxiliares de la Arquidiócesis de León, en una decisión que marca un hecho relevante para la Iglesia católica en México.

El anuncio fue comunicado a la secretaría general de la Conferencia del Episcopado Mexicano durante las primeras horas del 4 de mayo y posteriormente publicado en el Boletín de la Santa Sede en Roma, formalizando así una de las decisiones pastorales más significativas para esta provincia eclesiástica en los últimos años.

La Nunciatura Apostólica en México comunica, a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que Su Santidad @Pontifex_es se ha dignado nombrar Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de León al Pbro. Ramón OROZCO MUÑOZ, hasta ahora Párroco de La Sangre… pic.twitter.com/PzQpM0Cx2F — CEM (@IglesiaMexico) May 4, 2026

Un doble nombramiento inédito en dos décadas

La designación representa el primer doble nombramiento de obispos auxiliares para León en aproximadamente veinte años, reforzando la misión evangelizadora y la administración pastoral de una arquidiócesis que agrupa más de 130 parroquias en una de las regiones católicas más activas del país.

Desde 2016, cuando concluyó el servicio episcopal auxiliar de Juan Frausto Pallares tras la aceptación de su renuncia por edad, la arquidiócesis no contaba con esta figura de apoyo en su estructura de gobierno pastoral.

La llegada de dos nuevos auxiliares responde a la necesidad de fortalecer la organización interna y la labor pastoral en una región de alta dinámica religiosa.

¿Quiénes son los nuevos obispos auxiliares?

Ramón Orozco Muñoz, originario de Tototlán, Jalisco, se desempeñaba hasta ahora como párroco de La Sangre de Cristo en San Juan de los Lagos.

Su trayectoria incluye formación en teología moral, una maestría en bioética, experiencia como rector del Seminario Mayor, así como responsabilidades en la protección de menores y formación presbiteral dentro de la diócesis.

Por su parte, Rubén de la Cruz Martínez, originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, ejercía como rector del Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz, ubicado en el emblemático Cerro del Cubilete.

Ordenado sacerdote en 1993, cuenta con una sólida formación académica que incluye estudios en Teología Espiritual en la Pontifical Gregorian University, además de una extensa experiencia pastoral en Guanajuato, incluida su gestión como rector de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato.

En el caso de Rubén de la Cruz Martínez, su designación coincidió con su cumpleaños número 60, un hecho que añade un significado especial a este nuevo capítulo de su vida religiosa.

En sus primeras declaraciones, el nuevo obispo auxiliar expresó que la encomienda representa una gran bendición para la Iglesia arquidiocesana, aunque reconoció la magnitud de la responsabilidad.

Subrayó además que asume esta misión con confianza en la gracia divina y como una tarea compartida junto a Ramón Orozco Muñoz.

La Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó públicamente sus mejores deseos para ambos sacerdotes, destacando que sus nuevas responsabilidades fortalecerán la labor pastoral de la Iglesia universal.

Asimismo, la Arquidiócesis de León expresó “profunda alegría y esperanza” por una decisión que permitirá reforzar la evangelización, la atención comunitaria y la organización pastoral en el Bajío.

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