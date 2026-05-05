Ajustarán transporte público para mil trabajadores de Aduanas

Ante la próxima llegada de más de mil trabajadores de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en Nuevo Laredo, autoridades de transporte en Tamaulipas iniciaron la planeación de ajustes al servicio de transporte público para atender la nueva demanda de movilidad en la ciudad.

El delegado de la Delegación de Transporte Público en la frontera, Gilberto Martínez Arcega, informó que ya se realizaron reuniones con directivos de la ANAM, tanto a nivel local como nacional, enfocadas en identificar las necesidades de traslado del personal que se integrará a las operaciones en esta ciudad.

“Nos dimos a la tarea de explicarles cuál es la situación que vivimos en la ciudad y también que nos dijeran cuáles eran las necesidades que tenían estas personas”, explicó el funcionario, al señalar que se elaboró una tarjeta informativa con un esquema inicial de atención.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, entre las principales necesidades detectadas destacan los traslados hacia centros educativos y zonas comerciales, especialmente para las familias que acompañarán a los trabajadores.

“Lo que más les va a impactar es el tema de las escuelas… y lógicamente las necesidades básicas de las amas de casa o quienes vayan a estar en la unidad familiar”, apuntó Martínez Arcega.

Como parte del plan, se contempla la aplicación de encuestas a los trabajadores que llegarán a la frontera, con el objetivo de precisar rutas, horarios y destinos más frecuentes. Con base en esa información, se prevé el diseño de servicios de transporte específicos.

La estrategia arrancaría con rutas hacia áreas comerciales y recreativas, para posteriormente ampliarse a traslados escolares conforme avance la demanda y el inicio del ciclo educativo.

El funcionario estatal indicó que la intención es adaptar de manera gradual el sistema de transporte público para responder a las necesidades reales de la nueva población, garantizando opciones de movilidad eficientes en la ciudad fronteriza.

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