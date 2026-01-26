Permitirá reforma perseguir extorsión sin denuncia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración ajustará la estrategia nacional contra la extorsión para concentrarse en las ciudades donde este delito ha mostrado incrementos.

Durante su conferencia matutina, explicó que solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la información completa de las encuestas de victimización.

“Nos dé las ciudades en donde aumentó la extorsión… y hay otras donde disminuyó. Entonces, nos vamos a concentrar en las ciudades donde presuntamente aumentó este delito”, señaló.

Reforma constitucional está por publicarse

Sheinbaum destacó que ya concluyó el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de extorsión, la cual permitirá que estos delitos se persigan de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.

“Está por publicarse ya la reforma constitucional… al final fue por unanimidad”, afirmó. Agregó que después deberán aprobarse las adecuaciones en las leyes estatales para homologar la nueva disposición.

“Eso va a permitir que no requiera de una denuncia, sino que se persiga de oficio, eso es muy importante”, subrayó.

Denuncias anónimas y bloqueo inmediato de líneas

La mandataria recordó que el número de emergencia 089 seguirá siendo clave para reportar casos de extorsión de forma anónima y detonar investigaciones automáticas.

“Lo segundo pues es el 089 para poder establecer la denuncia anónima y a partir de ahí hacer las investigaciones”, indicó.

Añadió que, tras los reportes, las empresas telefónicas cancelan de inmediato las líneas utilizadas para cometer el delito.

Llamado a la población

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal pidió a la ciudadanía extremar precauciones y evitar responder llamadas de números desconocidos, ya que muchas extorsiones comienzan por esa vía.

“Regularmente a partir de ahí se realizan las extorsiones”, advirtió.

El gobierno federal prevé anunciar en las próximas semanas las ciudades prioritarias una vez que el Inegi entregue la información completa, con el objetivo de redoblar operativos y acciones preventivas en esas zonas.

