Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_extorsion_55b7e3f9a0
Nacional

Permitirá reforma perseguir extorsión sin denuncia: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anunció que se reforzará la estrategia contra la extorsión en ciudades con alza en este delito, tras solicitar al Inegi datos completos

  • 26
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración ajustará la estrategia nacional contra la extorsión para concentrarse en las ciudades donde este delito ha mostrado incrementos.

Durante su conferencia matutina, explicó que solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la información completa de las encuestas de victimización.

“Nos dé las ciudades en donde aumentó la extorsión… y hay otras donde disminuyó. Entonces, nos vamos a concentrar en las ciudades donde presuntamente aumentó este delito”, señaló.

Reforma constitucional está por publicarse

Sheinbaum destacó que ya concluyó el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de extorsión, la cual permitirá que estos delitos se persigan de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.

“Está por publicarse ya la reforma constitucional… al final fue por unanimidad”, afirmó. Agregó que después deberán aprobarse las adecuaciones en las leyes estatales para homologar la nueva disposición.

“Eso va a permitir que no requiera de una denuncia, sino que se persiga de oficio, eso es muy importante”, subrayó.

Denuncias anónimas y bloqueo inmediato de líneas

La mandataria recordó que el número de emergencia 089 seguirá siendo clave para reportar casos de extorsión de forma anónima y detonar investigaciones automáticas.

“Lo segundo pues es el 089 para poder establecer la denuncia anónima y a partir de ahí hacer las investigaciones”, indicó.

Añadió que, tras los reportes, las empresas telefónicas cancelan de inmediato las líneas utilizadas para cometer el delito.

Llamado a la población

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal pidió a la ciudadanía extremar precauciones y evitar responder llamadas de números desconocidos, ya que muchas extorsiones comienzan por esa vía.

“Regularmente a partir de ahí se realizan las extorsiones”, advirtió.

El gobierno federal prevé anunciar en las próximas semanas las ciudades prioritarias una vez que el Inegi entregue la información completa, con el objetivo de redoblar operativos y acciones preventivas en esas zonas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

detenido_generico_b0f6f2d088
Capturan "El Seven", presunto líder criminal en Estado de México
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T142521_468_8884e9ac01
Crimen de familia en Morelia estaría ligado a préstamo
cinta_policia_1_6e249aa93b
Aseguran más de mil litros de combustible en costas de Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

Trump_c3e2ccf9ad
Amenaza Donald Trump que 'Cuba fracasará muy pronto'
detenido_generico_b0f6f2d088
Capturan "El Seven", presunto líder criminal en Estado de México
murcielago_clinica_imss_3d3e79cc70
Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×