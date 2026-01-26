Abre albergue sus puertas 24 horas ante intenso frío en Monterrey

Ante el descenso de temperaturas provocado por la llegada del frente frío número 31, el albergue El Refugio, ubicado en la colonia Caracol, en el municipio de Monterrey, se mantiene activo como parte de la red de 132 albergues habilitados en el estado para proteger a personas en situación vulnerable.

Aunque el inmueble cuenta con una capacidad oficial de poco más de 56 personas en camas, el personal ha ampliado el espacio con colchonetas para recibir a un mayor número de usuarios. Tan solo entre la tarde y noche de ayer, y parte de la madrugada de hoy, se registró una afluencia de más de 60 personas, entre hombres y mujeres.

“La capacidad en papel es para 56 personas, pero recibimos más de 60 o 70. Eso no es una limitante, tenemos suficientes colchonetas para la gente que llegue aquí”, explicó Fernando Pulido, encargado del albergue.

DIF Nuevo Léon activa red de refugios

Desde el fin de semana, el DIF Estatal en coordinación con los DIF municipales activó una red de refugios que ofrecen no solo un espacio seguro, sino también alimentos calientes, cobijas y atención básica. Esto, ante las temperaturas de un solo dígito que trajo consigo el frente frío número 31, el cual ingresó al estado poco después del frente frío 30.

Autoridades advierten que incluso podrían registrarse temperaturas por debajo de los cero grados centígrados en algunas zonas del estado y, por momentos, en el área metropolitana.

“El albergue va a seguir habilitado las 24 horas para cualquier persona que necesite resguardarse del frío. Aquí pueden esperar una comida, una cena, un desayuno, un espacio seguro donde dormir, donde asearse y, sobre todo, un trato cálido y digno”, señaló Pulido, al hacer un llamado a las personas en situación de calle a acudir al lugar.

Durante la mañana, se observó poca afluencia en las instalaciones del albergue, debido a que la mayoría de los usuarios salió a trabajar. Sin embargo, se espera que conforme avance la noche, el refugio vuelva a registrar una importante concentración de personas que buscan protegerse de las bajas temperaturas.

