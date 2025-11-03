Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T164928_613_1327ef1265
Perú rompe relaciones con México por asilo de exministra Chávez

Funcionarios afirmaron que el gobierno sudamericano tomó dicha decisión con base a las acciones efectuadas por las dos últimas administraciones de México

  • 03
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México, luego de informar que la exprimera ministra peruana Betssy Chávez recibió asilo política en la embajada mexicana con sede en Lima.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, decidió romper relaciones diplomáticas.

Explicó que esta decisión se ha tomado frente a "este acto inamistoso, así como las acciones ejercidas por la presente mandataria federal, así como su antecesor, que intervienen en los asuntos internos del Perú.

La funcionaria es acusada de participar en el fallido golpe de Estado impulsado por el expresidente Pedro Castillo.

“Lamento profundamente que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, expresó .


Comentarios

