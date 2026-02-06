Plan Michoacán redujo 30% los homicidios en el estado: Gobierno

La incidencia delictiva en Michoacán mostró una reducción sostenida durante 2025, de acuerdo con datos presentados este viernes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria explicó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 4.1 en 2024 a 3.5 en 2025, lo que representa una disminución del 15 por ciento y convierte al año pasado en el de menor registro en la última década.

“Al pasar de 4.1 homicidios diarios a 3.5, esto coloca a 2025 como el año con el promedio diario de homicidio más bajo de los últimos 10 años”, afirmó Figueroa ante autoridades federales y estatales.

Caída tras el arranque del Plan Michoacán

La titular del SESNSP detalló que la baja se acentuó después de la puesta en marcha del Plan Michoacán, impulsado por la actual administración federal.

Al comparar octubre de 2025, previo al inicio de la estrategia, con diciembre del mismo año, se registró una reducción del 30 por ciento en homicidios diarios.

“Se presenta una reducción del 30 por ciento al pasar de 3.48 a 2.45 homicidios diarios en promedio”, puntualizó.

Delitos de alto impacto también retroceden

Además de los homicidios, Figueroa indicó que los delitos de alto impacto registraron una ligera baja anual. En 2025 se contabilizaron 18.1 delitos diarios en promedio, frente a los 18.8 reportados en 2024, lo que equivale a una disminución del cuatro por ciento.

Al observar la evolución mensual, añadió, se detecta un cambio claro a partir de la implementación del operativo federal en el estado.

“Desde el inicio del Plan Michoacán se ve una disminución… pasando de octubre de 2025 a diciembre de 2025 a una reducción del 20 por ciento”, subrayó.

Figueroa cerró su intervención señalando que las cifras corresponden al corte del 31 de diciembre de 2025 y forman parte del seguimiento permanente a la seguridad en la entidad.

