Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
bajan_30_himicidios_michoacan_c2b0fb21f1
Nacional

Plan Michoacán redujo 30% los homicidios en el estado: Gobierno

El SESNSP reportó una caída de 15% en homicidios durante 2025 y de 30% tras la puesta en marcha del Plan Michoacán. También bajaron los delitos de alto impacto

  • 06
  • Febrero
    2026

La incidencia delictiva en Michoacán mostró una reducción sostenida durante 2025, de acuerdo con datos presentados este viernes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria explicó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 4.1 en 2024 a 3.5 en 2025, lo que representa una disminución del 15 por ciento y convierte al año pasado en el de menor registro en la última década.

“Al pasar de 4.1 homicidios diarios a 3.5, esto coloca a 2025 como el año con el promedio diario de homicidio más bajo de los últimos 10 años”, afirmó Figueroa ante autoridades federales y estatales.

homicidios-michoacan.jpg

Caída tras el arranque del Plan Michoacán

La titular del SESNSP detalló que la baja se acentuó después de la puesta en marcha del Plan Michoacán, impulsado por la actual administración federal.

Al comparar octubre de 2025, previo al inicio de la estrategia, con diciembre del mismo año, se registró una reducción del 30 por ciento en homicidios diarios.

“Se presenta una reducción del 30 por ciento al pasar de 3.48 a 2.45 homicidios diarios en promedio”, puntualizó.

himicidios-michoacan.jpg

Delitos de alto impacto también retroceden

Además de los homicidios, Figueroa indicó que los delitos de alto impacto registraron una ligera baja anual. En 2025 se contabilizaron 18.1 delitos diarios en promedio, frente a los 18.8 reportados en 2024, lo que equivale a una disminución del cuatro por ciento.

Al observar la evolución mensual, añadió, se detecta un cambio claro a partir de la implementación del operativo federal en el estado.

“Desde el inicio del Plan Michoacán se ve una disminución… pasando de octubre de 2025 a diciembre de 2025 a una reducción del 20 por ciento”, subrayó.

4-por-ciento-homicidios.jpg

Figueroa cerró su intervención señalando que las cifras corresponden al corte del 31 de diciembre de 2025 y forman parte del seguimiento permanente a la seguridad en la entidad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

dia_jaguar_2514fe3d22
México refuerza blindaje para el jaguar en el sureste
Whats_App_Image_2026_02_07_at_5_25_38_PM_6f925330f9
Recomienda Cancillería prudencia a mexicanos durante Super Bowl
H_Agq_d_PWUAE_pm_P_f8b7dfef95
México refrenda apoyo a la ONU y al multilateralismo
publicidad

Últimas Noticias

H_Amuc_Ze_Wg_A_As_THE_e2b7ef3bc5
¡Revancha águila! América derrota y exhibe a Rayados
dia_jaguar_2514fe3d22
México refuerza blindaje para el jaguar en el sureste
AP_26039047810782_ae6790a23d
Consejo presidencial de Haití se disuelve tras un mandato turbio
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
publicidad
×