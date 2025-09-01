Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_b3709f588f
Nacional

Pospone San Lázaro elección de Mesa Directiva cinco días más

La Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada para elegir a la nueva Mesa Directiva en el arranque del segundo año legislativo

  • 01
  • Septiembre
    2025

La Cámara de Diputados arrancó el segundo año de la 66 Legislatura sin lograr un acuerdo para renovar la Mesa Directiva.

Ante la falta de consenso, se determinó que el actual presidente, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), continúe en funciones hasta el próximo 5 de septiembre.

La sesión, prevista para las 17:00 horas del domingo, inició con más de tres horas de retraso y concluyó en apenas siete minutos, únicamente para formalizar la imposibilidad de elegir a la nueva presidencia.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que aún no se alcanza la mayoría calificada para la designación, pero descartó que exista una crisis política.

“Hoy no creo que renovemos Mesa Directiva. Va a ser hasta los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación”, dijo a medios de comunicación.

Monreal explicó que el plazo de cinco días permitirá mantener la estabilidad política y confió en que se alcanzarán los entendimientos necesarios antes de que venza el plazo legal.

El PAN presenta cuatro opciones

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, confirmó que su bancada propuso cuatro perfiles: Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.

Lixa insistió en que su partido busca que una mujer encabece la Mesa Directiva, aunque reconoció que en este momento “no existen las condiciones para reunir las dos terceras partes que exige la Constitución”.

Además, el íder del PRI, Rubén Moreira, admitió que se atraviesa por una crisis legislativa, pero dijo estar convencido de que “se logrará salir adelante”.

Desde el PT, Reginaldo Sandoval expresó que su bancada no será obstáculo para llegar a acuerdos; mientras que el PVEM, a través de Carlos Puente, aseguró que trabajan en la “mejor integración posible” de la Mesa.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, también pidió que prevalezca el diálogo para renovar la presidencia en tiempo y forma.

Mientras tanto, Sergio Gutiérrez Luna seguirá encabezando las sesiones y será el encargado de recibir este lunes el informe presidencial, programado a las 17:00 horas, en espera de que en los próximos días las bancadas logren un consenso para definir a su sucesor.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

8f4ec65f_6262_4d4b_82fb_ef5d85fde5d0_674a0dda6d
Trump publica video del ataque a barco procedente de Venezuela
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T170800_110_7ecbbd8035
Sheinbaum acuerda con gobernadores reforzar seguridad
Camara_de_Diputados_del_Congreso_de_la_Union_8bc1945528
Kenia López promete respeto representando la Cámara de Diputados
publicidad

Últimas Noticias

68266d3b_4f62_413b_ba1d_d3f436ddd0a8_0e4319682a
Asignan 30 plazas a docentes de nuevo ingreso
escena_meta_chatbots_1c39b989aa
Crea Meta chats de celebridades sin su permiso
gx_f073c56379
Fuertes lluvias comienzan a registrarse en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×