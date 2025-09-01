Pospone San Lázaro elección de Mesa Directiva cinco días más

La Cámara de Diputados arrancó el segundo año de la 66 Legislatura sin lograr un acuerdo para renovar la Mesa Directiva.

Ante la falta de consenso, se determinó que el actual presidente, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), continúe en funciones hasta el próximo 5 de septiembre.

La sesión, prevista para las 17:00 horas del domingo, inició con más de tres horas de retraso y concluyó en apenas siete minutos, únicamente para formalizar la imposibilidad de elegir a la nueva presidencia.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que aún no se alcanza la mayoría calificada para la designación, pero descartó que exista una crisis política.

“Hoy no creo que renovemos Mesa Directiva. Va a ser hasta los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación”, dijo a medios de comunicación.

Monreal explicó que el plazo de cinco días permitirá mantener la estabilidad política y confió en que se alcanzarán los entendimientos necesarios antes de que venza el plazo legal.

Se ha citado para sesión de Congreso General, mañana lunes 1 de septiembre a las 17:00 horas. pic.twitter.com/QIB2dRN78h — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) September 1, 2025

El PAN presenta cuatro opciones

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, confirmó que su bancada propuso cuatro perfiles: Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.

Lixa insistió en que su partido busca que una mujer encabece la Mesa Directiva, aunque reconoció que en este momento “no existen las condiciones para reunir las dos terceras partes que exige la Constitución”.

Además, el íder del PRI, Rubén Moreira, admitió que se atraviesa por una crisis legislativa, pero dijo estar convencido de que “se logrará salir adelante”.

Desde el PT, Reginaldo Sandoval expresó que su bancada no será obstáculo para llegar a acuerdos; mientras que el PVEM, a través de Carlos Puente, aseguró que trabajan en la “mejor integración posible” de la Mesa.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, también pidió que prevalezca el diálogo para renovar la presidencia en tiempo y forma.

Mientras tanto, Sergio Gutiérrez Luna seguirá encabezando las sesiones y será el encargado de recibir este lunes el informe presidencial, programado a las 17:00 horas, en espera de que en los próximos días las bancadas logren un consenso para definir a su sucesor.

