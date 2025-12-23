Alertas de Estados Unidos frenan viajes de ‘paisanos’

La percepción de inseguridad que prevalece en México continúa influyendo en la decisión de ciudadanos y residentes de Estados Unidos de evitar viajar al país, particularmente durante la presente temporada, pese a los operativos de seguridad implementados por el gobierno mexicano en carreteras y zonas fronterizas.

Aunque autoridades federales y estatales han reforzado la vigilancia mediante dispositivos especiales para el tránsito de viajeros y connacionales, la desconfianza entre la comunidad migrante persiste, alimentada principalmente por las alertas y recomendaciones de no viajar emitidas por el gobierno de Estados Unidos.

Estas advertencias han tenido un impacto directo en estados fronterizos como Texas, donde numerosos paisanos han optado por cancelar o posponer sus visitas a distintas regiones de México, ante el temor de enfrentar situaciones de riesgo.

Diana, ciudadana de Edinburg, Texas, señaló que el miedo sigue siendo un factor determinante al momento de considerar un viaje.

“No viajes a México, que es peligroso… hay mucha violencia, balaceras y mucha muerte. Hay mucha gente desaparecida. Yo no viajaría a México, para nada”, expresó.

Como reflejo de esta percepción, durante 2025 no se ha registrado el ingreso de caravanas de paisanos por ciudades fronterizas como Reynosa, una práctica común en años anteriores durante periodos vacacionales, cuando los connacionales regresaban en grupo como medida de protección.

El temor se concentra, sobre todo, en los tramos carreteros considerados de mayor riesgo, entre ellos la carretera Monterrey–Reynosa, donde se han reportado asaltos, despojos y extorsiones, lo que ha incrementado la cautela entre quienes planeaban viajar por vía terrestre.

Samuel Tamez, residente de Mission, Texas, reconoció que existe el interés de visitar México, pero aseguró que las condiciones actuales generan incertidumbre.

“Sí nos gustaría viajar en un futuro, pero con las restricciones que tenemos ahorita no nos sentimos seguros. Para que la gente viaje, tendría que haber más seguridad”, afirmó.

La situación ha provocado, además, que algunas familias opten por establecerse definitivamente en Estados Unidos. Karla Villegas, originaria de la Ciudad de México y residente legal en Texas, consideró que la falta de seguridad ha sido un factor clave en su decisión.

“Aquí se vive una libertad que desafortunadamente no encontramos en nuestra ciudad. México es hermoso, pero el gobierno nos está fallando; nos queda a deber y por eso terminamos huyendo”, comentó.

Las alertas de viaje emitidas por autoridades estadounidenses son respaldadas por gobiernos locales en Texas y se basan en hechos recientes de violencia que, a su juicio, no han sido contenidos de manera suficiente, lo que refuerza la percepción de riesgo entre los viajeros.

Juan Martín de la O., residente de McAllen, reconoció que la seguridad varía dependiendo del horario.

“En el día está tranquilo, pero en la noche está peligroso; falta un poco más de seguridad”, señaló.

Por su parte, Gabriel Martínez destacó que el principal temor está en las carreteras.

“Es difícil viajar con el peligro en los caminos; se escucha que los asaltan, los extorsionan y les cobran”, dijo.

Finalmente, Hugo Valenzuela y María Borrego, ciudadanos de Texas, aseguraron que no contemplan viajar a México en el corto plazo.

“Por nada viajaríamos a México. Le hacemos caso a las restricciones de no viajar; es mejor así, ahorita está muy feo”, concluyeron.

Comentarios