Presenta Sheinbaum avances en infraestructura de carretera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informaron sobre el avance en los proyectos carreteros prioritarios del país, con una inversión que supera los $113 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que ya se han concluido 306 kilómetros de los 2,485 que contempla el programa de modernización y construcción de carreteras en esta administración.

“Conocen los ejes prioritarios, los puentes y distribuidores viales, las autopistas, la reconstrucción y el megabachetón”, explicó Esteva.

Ejes prioritarios y obras en proceso

Entre los tramos concluidos destacan San Ignacio-Tayoltita, Bavispe-Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad. Mientras tanto, continúan en proceso obras estratégicas como Cuautla-Tlapa, Tamazunchale-Huejutla, Macuspana-Escárcega, Toluca-Zihuatanejo y Guaymas-Chihuahua.

Para 2026, se sumará el eje Ciudad Valles-Tampico, el último pendiente por iniciar.

En el tramo Cuautla-Tlapa, que cruza Morelos, Puebla y Guerrero, se construyeron 33 kilómetros en 2025 y este año se intervendrán más de 160 kilómetros adicionales.

Avances regionales y construcción de puentes

En Tamazunchale-Huejutla, se ejecutan 55 kilómetros en Hidalgo y siete en San Luis Potosí, además de la construcción de varios puentes. En Tabasco y Campeche, el tramo Macuspana-Escárcega suma ya 48 kilómetros intervenidos entre 2025 y 2026.

En Oaxaca, el corredor hacia la costa registra avances con más de 60 kilómetros y 16 puentes entre trabajos concluidos y en ejecución.

En cuanto a infraestructura adicional, el gobierno reportó la construcción y modernización de puentes y distribuidores viales, con casi 30 kilómetros de viaductos en desarrollo.

Entre las obras más relevantes destaca el puente Nichupté, en Quintana Roo, que se encuentra en fase final de pruebas y acabados. También el puente Rizo de Oro, cuya estructura estará lista en junio y se prevé abrir en septiembre.

Otros proyectos importantes son el puente Amado Nervo, entre Nayarit y Jalisco, y el acceso al puerto de Veracruz, ambos con avances significativos y fechas de entrega adelantadas.

“Todos estos puentes estaban programados para terminarse en el último trimestre del año, pero logramos acortar los tiempos”, afirmó.

Autopistas y proyectos de inversión mixta

El programa contempla la construcción y modernización de mil kilómetros de autopistas mediante inversión mixta. Entre ellas destacan Uruapan-Zamora, la Ruta 57 y el Libramiento de San Luis Potosí.

Algunas obras, como Zitácuaro-Maravatío y Armería-Manzanillo, ya registran avances importantes, mientras que otras se proyectan hasta 2027 y 2028.

Además, el funcionario informó que en abril iniciará la reconstrucción de 396 tramos carreteros y 94 puentes dañados por lluvias en estados como Hidalgo, Veracruz y Puebla.

“Las obras de reconstrucción no se nos han olvidado”, aseguró, al enviar un mensaje a las regiones afectadas.

En Guerrero, ya fueron rehabilitados 68 puentes y múltiples caminos afectados por fenómenos meteorológicos.

Megabachetón y conservación carretera

Uno de los programas centrales es el “megabachetón”, con una inversión de $50 mil millones de pesos para el mantenimiento de la red federal libre de peaje.

Hasta ahora se han reparado cerca de 29 mil baches y se han intervenido 622 kilómetros de carreteras en tan solo dos meses.

“Es una intervención histórica para recuperar la red carretera del país”, destacó.

El programa también incluye tecnologías como reciclaje de pavimento y uso de materiales sustentables para reducir costos y mejorar la durabilidad.

En total, el gobierno federal proyecta una inversión de $315 mil millones de pesos en infraestructura carretera durante el sexenio, con más de 5 mil kilómetros intervenidos.

A la fecha, se reportan 360 kilómetros construidos o modernizados, 78 puentes concluidos y más de 4 mil kilómetros atendidos mediante programas de conservación.

Con estos avances, la administración busca fortalecer la conectividad, reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de la red carretera en todo el país.

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