Nacional

Cae ‘El Cubano’, acusado de tráfico de droga en Sinaloa

Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos, por su presuntos vínculos con el crimen organizado

  • 15
  • Enero
    2026

Autoridades federales capturaron a Daniel Alfonso "N", alias "El Cubano" en Sinaloa, identificado como líder de una célula criminal responsable de tráficar droga hacia Estados Unidos.

Cae-el-Cubano-Sinaloa-trafico-droga-EUA.jpg

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esta detención fue resultado del trabajo coordinado entre personal de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

A través de redes sociales, dicha dependencia dio a conocer esta aprehensión.

Acreedor de orden de aprehensión vigente

De acuerdo con las autoridades, este presunto criminal cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por al menos tres cargos:

  • Delitos contra la salud
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Vinculos con la delincuencia organizada

Además, se presume que este criminal es requerido por el FBI por su presunta vinculación con el Cartel de Sinaloa.


