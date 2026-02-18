Nuevo León reporta caída del 50% en homicidios

En el arranque de año, Nuevo León reportó cifras a la baja en delitos de alto impacto, según el conteo oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado; al 18 de febrero de 2026, los homicidios dolosos presentan una reducción del 50 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Reducción del 50% en homicidios dolosos

Durante la sesión matutina de la Mesa de Construcción de Paz, se detalló que el acumulado actual es de 60 casos, una cifra significativamente menor a los 120 homicidios registrados en la misma fecha de 2025.

“La Mesa realizó la revisión del conteo oficial de homicidios registrados por la Fiscalía General de Justicia del Estado, que al día de hoy suma 60 casos. Esto representa una reducción del 50 por ciento, frente a los 120 casos de homicidio doloso registrados al 18 de febrero de 2025”, informaron las autoridades estatales. “En lo que va de este 2026 el promedio diario de homicidios dolosos en Nuevo León se ha mantenido en 1.1, lo que implica una reducción del 75 por ciento respecto al promedio diario registrado en mayo y junio del 2024”, se agregó.

Mejoría en delitos patrimoniales

De acuerdo con las estadísticas presentadas, se reveló un cambio drástico en la tendencia de violencia en la entidad, especialmente en los delitos patrimoniales, que también muestran una mejoría, bajando de un promedio de 36 casos diarios en 2025 a 28 en 2026.

“Esto se suma al conteo diario de eventos de robo de alto impacto (persona, casa habitación, vehículo y negocio) que se ha sostenido en 28 casos durante los primeros meses de este año, mientras que el promedio del mismo periodo del año pasado fue de 36”.

Autoridades atribuyen resultados a inversión en seguridad

Las autoridades que integran la Mesa atribuyeron estos resultados a la inversión histórica en equipamiento y tecnología.

“La Mesa de Construcción de Paz atribuyó estas cifras a los trabajos conjuntos de contención del delito, que han implicado una mayor coordinación entre autoridades y una inversión histórica en seguridad por todos los niveles de gobierno”, señalaron.

Integrantes de la Mesa de Construcción de Paz

La Mesa de Construcción de Paz es encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y cuenta con la participación de Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad estatal, SEDENA, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General de Justicia del Estado y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), además de corporaciones de policía locales del área metropolitana y rural.

