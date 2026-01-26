Podcast
Nacional

Ataque armado deja dos muertos y dos detenidos en Iztapalapa

Un ataque armado en Iztapalapa dejó dos hombres muertos y dos presuntos responsables detenidos, quienes contaban con órdenes de aprehensión por homicidio

  • 26
  • Enero
    2026

Dos hombres muertos y dos más detenidos fue el saldo de un ataque armado ocurrido este 26 de enero de 2026 en la colonia Barrio de Guadalupe, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial, monitoristas del C2 Oriente detectaron a dos personas heridas sobre la vía pública, por lo que alertaron de inmediato a policías que realizaban labores de vigilancia en la zona.

Víctimas fallecen en el lugar

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al sitio y localizaron a dos hombres con manchas de sangre en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

Ante los hechos, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, que inició las investigaciones correspondientes.

G_mZEuHWEAA0nA5.jfif

Huida y detención de los responsables

A través de las cámaras de videovigilancia se logró identificar que los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta negra.

Con el apoyo del monitoreo en tiempo real, policías lograron interceptarlos en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Durante una revisión preventiva, se les aseguró un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, un chaleco balístico, dos cascos de motocicleta y un teléfono celular.

Presuntos integrantes de grupo delictivo

Los detenidos, identificados como Rafael N. y David N., fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se confirmó que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado.

La SSC informó que ambos fueron identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo Los Malcriados, señalado como generador de violencia y dedicado a la venta y distribución de narcóticos, portación de armas de fuego y homicidios en Iztapalapa y la zona poniente de la capital.


