Presentan avances del programa 'Heroínas y Héroes Paisanos 2025'

En el marco del Día Internacional del Migrante, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó los avances del operativo de invierno del programa "Héroes y Heroínas Paisanos 2025", enfocado en garantizar un retorno seguro, ordenado y digno de mexicanos que regresan al país en temporada decembrina.

Sergio Salomón, comisionado del INM, explicó que el programa, vigente del 28 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, responde a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum de brindar atención con visión humanista y pleno respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad.

"A la fecha se han realizado 463 mil 879 atenciones y quejas resueltas, esto bajo el principio que nos ha instruido usted, presidenta, de cero tolerancia ante cualquier abuso o acto irregular contra nuestros hermanos migrantes. Todo esto con un objetivo muy claro, que las familias viajen con tranquilidad, que el regreso sea seguro", detalló, Salomón.

Más de 253 módulos y miles de apoyos

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo cuenta con más de 253 módulos de atención y observadores desplegados en aeropuertos, carreteras, centrales camioneras y puntos estratégicos del país, principalmente en los 194 puntos de internación, de los cuales 56 se ubican en la frontera norte.

Caravana masiva desde Estados Unidos

El comisionado destacó además el ingreso, el pasado 17 de diciembre, de la vigésima edición de la caravana del orden y la legalidad, integrada por migrantes procedentes de distintas ciudades de Estados Unidos.

El contingente, considerado uno de los más grandes registrados, ingresó por Nuevo Laredo, Tamaulipas, con más de 5 mil 200 vehículos, lo que representó el retorno simultáneo de más de 20 mil paisanos. Hasta ahora, solo se han reportado incidentes menores, sin afectaciones graves.

"El día de ayer, 17 de diciembre, fuimos al encuentro con nuestras paisanas y paisanos para recibirlos al ingreso de nuestro país en la vigésima edición de la caravana autonombrada del orden y la legalidad, organizada por Migrantes Unidos (en Caravana y Fuerza Migrante. Todos ellos vienen de diferentes partes de los Estados Unidos para agruparse en Laredo, Texas y regresar a casa", comentó.

Canales de atención abiertos

Finalmente, el INM reiteró que se mantienen activos los canales de denuncia y atención inmediata para reportar cualquier irregularidad durante el tránsito por el país, tanto desde México como desde Estados Unidos.

"Y quiero finalmente recordar a nuestros connacionales los teléfonos que hemos dispuesto para reportar cualquier acto irregular, desde México a través de WhatsApp 52 55 22 30 21 28, llamando al 079 y por supuesto al 911, y desde Estados Unidos 85 52 86 67 55", dijo.

“El compromiso es acompañar a nuestras heroínas y héroes paisanos para que regresen a casa de manera segura, digna y con el respaldo del Estado mexicano”, concluyó.

