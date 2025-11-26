Presentan 'Coatlicue', la supercomputadora más poderosa

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, anunció la creación de "Coatlicue", la supercomputadora pública más ambiciosa en la historia del país y pieza clave del Plan México.

El proyecto, que se construirá en 24 meses, busca posicionar a México en la vanguardia tecnológica de América Latina.

Desde Palacio Nacional, Peña Merino explicó que "Coatlicue" tendrá una capacidad de procesamiento de 314 mil billones de operaciones por segundo, superando en siete veces a Pegasus, la supercomputadora privada más potente de Brasil.

“Estamos hablando de una computadora que ninguno de nosotros ha visto en su vida, y que en dos años veremos construida en México”, afirmó.

Una inversión estratégica de $6 mil millones de pesos

El proyecto tendrá una inversión pública de $6 mil millones de pesos, con la expectativa de que su operación genere retornos económicos y sociales.

La máquina contará con 14 mil 480 procesadores y alcanzará un rendimiento en petaflops, equivalente a mil billones de operaciones por segundo.

Peña Merino detalló cuatro ejes estratégicos que guiarán su funcionamiento:

Resolución de problemas públicos con cómputo avanzado

Permitirá predicciones meteorológicas de alta precisión, planeación agrícola, procesamiento energético y análisis masivo de datos fiscales y aduaneros para combatir la corrupción.

Impulso a la investigación científica

Instituciones como el IPN y centros de investigación nacionales podrán ejecutar simulaciones y estudios de frontera en áreas como salud, energía, biomedicina y recursos naturales.

Apoyo a emprendedores y nuevas industrias

Startups que requieren infraestructura de cómputo intensivo tendrán acceso a capacidades antes inaccesibles en el país.

Servicio a la iniciativa privada

Coatlicue ofrecerá servicios especializados para garantizar un modelo autosustentable y con potencial económico.

Aplicaciones públicas de alto impacto

Entre los usos sociales y estratégicos que la supercomputadora atenderá destacan:

Predicciones climáticas de alta resolución

Planeación de siembras y cosechas para mejorar la soberanía alimentaria

Procesamiento de datos energéticos, petroleros y de gas

Análisis fiscal y presupuestal para prevenir actos de corrupción

Aplicaciones en salud, desde investigación biomédica hasta simulaciones clínicas

"Coatlicue" contará con acompañamiento técnico del Centro de Supercómputo de Barcelona y del Centro para el Desarrollo Avanzado de la India, dos instituciones líderes mundiales.

Más de mil investigadores mexicanos ya han recibido formación en Barcelona como parte del programa de cooperación.

La operación estará en manos de ingenieros, científicos y estudiantes mexicanos, quienes serán capacitados específicamente para garantizar soberanía tecnológica.

También se prevé un programa de formación de emprendedores orientado al uso de la nueva infraestructura.

La ubicación final de la supercomputadora se definirá en enero, considerando conectividad, disponibilidad hídrica y sistemas de reciclaje de agua.

Actualmente, la supercomputadora más potente de México es Yuca, de la Universidad de Sonora, con 2.3 petaflops. "Coatlicue" multiplicará esa capacidad más de cien veces, colocando al país en un nivel de potencia computacional nunca antes visto en la región.

“Con Coatlicue podremos fortalecer lo público y la capacidad nacional de alto impacto tecnológico y económico”, destacó Peña Merino.

